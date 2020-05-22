В Одессе завершили расчистку завалов обрушенного дома (3 новости) «Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям завершили работы по расчистке завалов обрушенного в Одессе жилого дома по улице Торговая, 2.…»

Разбор завалов четырехэтажного дома в Одессе продолжался пять дней. Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины завершила разбор завалов частично обрушившегося дома по улице Торговой в Одессе. Об этом вечером 22 мая сообщил официальный сайт ГСЧС.

Разбор завалов завершился около 19.30.

Часть четырехэтажного жилого дома по улице Торговая, 20 в Одессе обрушилась днем 18 мая. В ГСЧС заявляли, что в результате были повреждены три квартиры. В момент обрушения жильцов не было дома.

Как писала "Думская" со ссылкой на начальника Одесского облуправления Национальной полиции Олега Беха, по факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности при проведении работ повышенной опасности).

В полиции полагают, что к обрушению "могло привести смещение грунта" из-за земляных работ на соседнем с домом участке....