  1. Главная
  2. Новости
  3. В Одессе завершили расчистку завалов обрушенного дома
Гордон Гордон ·
· Улица
В Одессе завершили расчистку завалов обрушенного дома

В Одессе завершили расчистку завалов обрушенного дома (3 новости)

«Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям завершили работы по расчистке завалов обрушенного в Одессе жилого дома по улице Торговая, 2.…»

Разбор завалов четырехэтажного дома в Одессе продолжался пять дней. Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины завершила разбор завалов частично обрушившегося дома по улице Торговой в Одессе. Об этом вечером 22 мая сообщил официальный сайт ГСЧС.

Разбор завалов завершился около 19.30.

Часть четырехэтажного жилого дома по улице Торговая, 20 в Одессе обрушилась днем 18 мая. В ГСЧС заявляли, что в результате были повреждены три квартиры. В момент обрушения жильцов не было дома.

Как писала "Думская" со ссылкой на начальника Одесского облуправления Национальной полиции Олега Беха, по факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности при проведении работ повышенной опасности).

В полиции полагают, что к обрушению "могло привести смещение грунта" из-за земляных работ на соседнем с домом участке....

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
РБК Украина РБК Украина  ·  22.05.20, 20:42 Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям завершили работы по расчистке завалов обрушенного в Одессе жилого дома по улице Торговая, 2. Техника и личный состав ГСЧС возвращается к местам…
Фокус Фокус  ·  22.05.20, 22:55 ГСЧС завершила разбор завалов частично обрушившегося дома по улице Торговой в Одессе. Об этом сообщает пресс-служба спасателей. ГСЧС заявляли, что в результате проишествия были повреждены три квартиры.…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В ВОЗ назвали новый эпицентр пандемии коронавируса

В ВОЗ назвали новый эпицентр пандемии коронавируса
Массовое убийство на Житомирщине: названа возможная причина конфликта

Массовое убийство на Житомирщине: названа возможная причина конфликта
ВИДЕО. Как Шахтер Вернидуба разгромил Белшину. Обзор матча

ВИДЕО. Как Шахтер Вернидуба разгромил Белшину. Обзор матча
Бундеслига. Герта в дерби уничтожила Унион Берлин и вошла в топ-10

Бундеслига. Герта в дерби уничтожила Унион Берлин и вошла в…
В Пакистане разбился авиалайнер, в Житомирской области расстреляли семь человек. Главное за день

В Пакистане разбился авиалайнер, в Житомирской области расстреляли семь человек.…
Южная Америка стала эпицентром вспышки коронавируса – ВОЗ

Южная Америка стала эпицентром вспышки коронавируса – ВОЗ
У нардепа Аристова обнаружили COVID-19, — депутат Гончаренко

У нардепа Аристова обнаружили COVID-19, — депутат Гончаренко
Португалия готова принимать туристов, но будет мерять им температуру в аэропорту

Португалия готова принимать туристов, но будет мерять им температуру в…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.