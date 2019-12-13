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В Одесской области обнаружили трубопровод, по которому из Молдовы незаконно перемещали спирт

В Одесской области обнаружили трубопровод, по которому из Молдовы незаконно перемещали спирт (4 новости)

«Спирт перемещался с территории непризнанного Приднестровья»

"За процессуального руководства прокуратуры Одесской области сотрудниками СБУ в Одесской области установлен факт незаконного перемещения через Государственную границу подакцизных товаров - спирта с использованием трубопровода из Республики Молдова на территорию Украины, а именно в селе Кучурган Раздельнянского района Одесской области", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в гараже в деревне Кучурган обнаружено пластиковую трубу, по которой из Республики Молдова перемещали спирт.

"В ходе проведения следственных действий, по предварительным данным, обнаружены 4 пластиковые бочки по 250 литров наполненные алкоголем, и более 100 пустых пластиковых бочек, объемом по 250 литров. Сейчас принимаются меры по демонтажу трубопровода к линии границы", - добавили в пресс-службе.

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Отмечается, что следствие считает, что служебные и должностные лица правоохранительных органов вероятно вступили в сговор с представителями коммерческих структур, чем нанесли тяжелые последствия интересам государства.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением) под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  13.12.19, 13:06 Сотрудники Службы безопасности Украины в Одесской области перекрыли канал незаконного перемещения спирта через трубопровод из Молдовы.
Телеграф Телеграф  ·  13.12.19, 13:34 Сотрудники Службы безопасности Украины в Одесской области перекрыли канал незаконного перемещения спирта через трубопровод из Молдовы.
Униан Униан  ·  13.12.19, 13:57 Спирт перемещался с территории непризнанного Приднестровья.
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