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В Одесской области ожидают новый штамм гриппа

В Одесской области ожидают новый штамм гриппа (3 новости)

«В октябре в Одесской области ожидают три штамма гриппа, один из них новый — гонконгский. Об этом сообщил главный санитарный…»

Медики настаивают на необходимости закупки тестов для дифференциальной диагностики гриппа и ОРВИ. Об этом сообщает Odessa.online. Медики предупреждают о начале распространения с октября сезонного гриппа. В этом году будут циркулировать три штамма гриппа, в том числе один новый – гонконгский H3N2. Об этом в ходе брифинга в ОГА сообщил главный санитарный врач региона Виталий Гончаров. По его словам, основная проблема заключается в том, что симптомы коронавируса и гриппа похожи, поэтому для медиков актуален вопрос: как различать пациентов с этими недугами. Гончаров подчеркнул, что сейчас решается вопрос о том, чтобы из бюджета выделялись средства на закупу тестов для дифференциальной диагностики гриппа и ОРВИ. ...

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Первый городской Первый городской  ·  25.09.20, 16:19 В октябре в Одесской области ожидают три штамма гриппа, один из них новый — гонконгский. Об этом сообщил главный санитарный врач региона Виталий Гончаров. 
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