В Одесской области ожидают новый штамм гриппа

Медики настаивают на необходимости закупки тестов для дифференциальной диагностики гриппа и ОРВИ. Об этом сообщает Odessa.online. Медики предупреждают о начале распространения с октября сезонного гриппа. В этом году будут циркулировать три штамма гриппа, в том числе один новый – гонконгский H3N2. Об этом в ходе брифинга в ОГА сообщил главный санитарный врач региона Виталий Гончаров. По его словам, основная проблема заключается в том, что симптомы коронавируса и гриппа похожи, поэтому для медиков актуален вопрос: как различать пациентов с этими недугами. Гончаров подчеркнул, что сейчас решается вопрос о том, чтобы из бюджета выделялись средства на закупу тестов для дифференциальной диагностики гриппа и ОРВИ. ...