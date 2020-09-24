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В Одесской области перевернулся автомобиль, в котором ехали 6 парней. Двое погибли

В Одесской области перевернулся автомобиль, в котором ехали 6 парней. Двое погибли (4 новости)

«В Ночь на 24 сентября в Овидиопольском районе Одесской области перевернулся автомобиль Toyota Cresta с 6 парнями внутри. Двое из…»

В Одесской области погиб 21-летний водитель автомобиля Toyota Cresta и его 19-летний пассажир.В ночь на 24 сентября в Овидиопольском районе Одесской области перевернулся автомобиль Toyota Cresta с шестью пассажирами внутри, двое из которых погибли. Об этом сообщила пресс-служба полиции Одесской области на своей странице в Facebook.

В полиции сообщили, что 21-летний водитель автомобиля не справился с управлением, из-за чего автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

Один из пассажиров 18-летний мужчина скончался на месте, 19-летний мужчина умер в больнице. Водитель и еще трое пассажиров получили травмы и были госпитализированы, говорится в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от пяти до 10 лет. Водителя автомобиля задержали.

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ФОТО К НОВОСТИ: «В Одесской области перевернулся автомобиль, в котором ехали 6 парней. Двое погибли»
Фото В Одесской области машина перевернулась и вылетела в кювет: два человека погибли
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Фото В Одесской области перевернулся автомобиль, в котором ехали 6 парней. Двое погибли
Фото В Одесской области перевернулся автомобиль, в котором ехали шесть пассажиров. Двое погибли
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РБК Украина РБК Украина  ·  24.09.20, 16:08 В Овидиопольском районе Одесской области ночью 24 сентября перевернулся автомобиль Toyota Cresta. На момент аварии в салоне автомобиля находились 6 парней.Об этом сообщает полиция Одесской области в Facebook.Предварительно…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  24.09.20, 16:54 В Ночь на 24 сентября в Овидиопольском районе Одесской области перевернулся автомобиль Toyota Cresta с 6 парнями внутри. Двое из них погибли. Об этом сообщает полиция Одесской области в Facebook. Водители…
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