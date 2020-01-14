  1. Главная
  2. Новости
  3. Украина
  4. В Одесской области вооруженные преступники ограбили ювелирный магазин
Украина
Корреспондент.net Корреспондент.net ·
· Город · Область · Магазин
В Одесской области вооруженные преступники ограбили ювелирный магазин

В Одесской области вооруженные преступники ограбили ювелирный магазин (5 новостей и 1 видео)

«В регионе введен план «Перехват»»

В городе Татарбунары Одесской области неизвестные злоумышленники ограбили ювелиный магазин. Об этом сообщает Odessa.online со ссылкой на источники в полиции.

Инцидент произошел сегодня около 8 часов утра.

"Трое неизвестных в масках ворвались в магазин Золото. Угрожая сотрудникам пистолетом, они забрали деньги и ювелирные украшения, после чего скрылись на автомобиле Audi зеленого цвета", – говорится в сообщении.

Полиция начала поиски грабителей. Введен план Сирена.

Наиболее загруженной станцией Киевского метро в 2019 году стала станция…
Наиболее загруженной станцией Киевского метро в 2019 году стала станция…

Ранее в субботу во Владимире-Волынском неизвестный угнал автомобиль, в котором находились ювелирные изделия на 3 млн гривен. Они принадлежали бывшему полицейскому.

А в Тернопольской области ограбили ювелирный магазин в городе Хоростков. Грабители вырвали тросом с помощью автомобиля решетку с металлопластикового окна и похитили ценные вещи.

В Одессе обокрали музей старинного оружия

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Факты Факты  ·  14.01.20, 11:24 В регионе введен план «Перехват»
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  14.01.20, 11:31 Полиция ввела в действие планы "Перехват" и "Сирена".
Vgorode.ua Одесса Vgorode.ua Одесса  ·  14.01.20, 13:18 Сегодня трое неизвестных в масках ворвались в магазин "Золото" в Татарбунарах. Преступники угрожая сотрудникам магазина пистолетом, забрали деньги и украшения, после чего скрылись с места преступления…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Украина»
В Одесской области вооруженные преступники ограбили ювелирный магазин

В Одесской области вооруженные преступники ограбили ювелирный магазин
Аварию у ТРЦ в Киеве ликвидируют через сутки

Аварию у ТРЦ в Киеве ликвидируют через сутки
Мог ли Иран сбить украинский самолет сознательно: оценка секретаря СНБО Данилова

Мог ли Иран сбить украинский самолет сознательно: оценка секретаря СНБО…
Прорыв трубы возле столичного ТРЦ: в КГГА заявили, что ни один дом без тепла не останется

Прорыв трубы возле столичного ТРЦ: в КГГА заявили, что ни…
Итоги 13.01: Возврат в ПАСЕ, потоп в ТРЦ

Итоги 13.01: Возврат в ПАСЕ, потоп в ТРЦ
Выяснилась причина прорыва труб возле ТРЦ Ocean Plaza

Выяснилась причина прорыва труб возле ТРЦ Ocean Plaza
Хлынула горячая вода: в Киеве затопило огромный торговый центр – фото

Хлынула горячая вода: в Киеве затопило огромный торговый центр –…
Генштаб Ирана уточнил, чья ракета сбила Боинг 737 МАУ

Генштаб Ирана уточнил, чья ракета сбила Боинг 737 МАУ
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Наполи спокойно обыграл Перуджу в Кубке Италии

Наполи спокойно обыграл Перуджу в Кубке Италии
В Киев вернулись спасатели из Ирана: известны подробности крушения самолета МАУ в Иране

В Киев вернулись спасатели из Ирана: известны подробности крушения самолета…
Футболисты узнали, что сыграют против &quot;Реала&quot; и &quot;сошли с ума&quot;

Футболисты узнали, что сыграют против "Реала" и "сошли с ума"
Вероятному убийце Окуевой вынесли меру пресечения

Вероятному убийце Окуевой вынесли меру пресечения
Террористы Путина подло обстреляли позиции ВСУ: есть раненые

Террористы Путина подло обстреляли позиции ВСУ: есть раненые
Кипяток в ТРЦ Ocean Plaza: «Понастроили над теплоцентралями»

Кипяток в ТРЦ Ocean Plaza: «Понастроили над теплоцентралями»
Французского режиссера Кристофа Руджи арестовали за домогательства

Французского режиссера Кристофа Руджи арестовали за домогательства
Эксперт рассказал, почему Рада спешит принять закон о децентрализации

Эксперт рассказал, почему Рада спешит принять закон о децентрализации
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.