В городе Татарбунары Одесской области неизвестные злоумышленники ограбили ювелиный магазин. Об этом сообщает Odessa.online со ссылкой на источники в полиции.
Инцидент произошел сегодня около 8 часов утра.
"Трое неизвестных в масках ворвались в магазин Золото. Угрожая сотрудникам пистолетом, они забрали деньги и ювелирные украшения, после чего скрылись на автомобиле Audi зеленого цвета", – говорится в сообщении.
Полиция начала поиски грабителей. Введен план Сирена.
Ранее в субботу во Владимире-Волынском неизвестный угнал автомобиль, в котором находились ювелирные изделия на 3 млн гривен. Они принадлежали бывшему полицейскому.
А в Тернопольской области ограбили ювелирный магазин в городе Хоростков. Грабители вырвали тросом с помощью автомобиля решетку с металлопластикового окна и похитили ценные вещи.
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