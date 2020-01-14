Сегодня в 13:35

В Одесской области вооруженные преступники ограбили ювелирный магазин (5 новостей и 1 видео) «В регионе введен план «Перехват»»

В городе Татарбунары Одесской области неизвестные злоумышленники ограбили ювелиный магазин. Об этом сообщает Odessa.online со ссылкой на источники в полиции.

Инцидент произошел сегодня около 8 часов утра.

"Трое неизвестных в масках ворвались в магазин Золото. Угрожая сотрудникам пистолетом, они забрали деньги и ювелирные украшения, после чего скрылись на автомобиле Audi зеленого цвета", – говорится в сообщении.

Полиция начала поиски грабителей. Введен план Сирена.

Наиболее загруженной станцией Киевского метро в 2019 году стала станция…

Ранее в субботу во Владимире-Волынском неизвестный угнал автомобиль, в котором находились ювелирные изделия на 3 млн гривен. Они принадлежали бывшему полицейскому.

А в Тернопольской области ограбили ювелирный магазин в городе Хоростков. Грабители вырвали тросом с помощью автомобиля решетку с металлопластикового окна и похитили ценные вещи.

В Одессе обокрали музей старинного оружия

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet