Сегодня утром в Одесский морской порт зашел британский разведывательный корабль HMS Echo H87. Около 10 часов утра он пришвартовался у 18 причала морвокзала, передает "Думская". Это уже второй визит разведчика в Одессу. Впервые он зашел к нам 19 декабря прошлого года и был первым кораблем НАТО, посетившим Украину после захвата наших военных моряков кораблями агрессора. HMS Echo вошел в Черное море еще 20 апреля и, согласно договору о режиме черноморских проливов, должен покинуть его до 10 мая. С 21 по 25 апреля он гостил в румынской Констанце, а с 30 апреля по 3 мая - в грузинском Батуми. По предварительной информации, корабль простоит в Одессе до 9 мая. "Эхо" считается гидрографическим и разведывательным судном. Принят на вооружение флота Ее величества в марте 2003 года. Имеет длину 91 метр, ширину 17 и осадку 5,5 метров. Водоизмещение около 4000 тонн. Скорость 15 узлов. Экипаж 72 человека. Для долговременного нахождения в одной точке оснащен так называемыми азимутальными двигателями. Вооружение состоит из трех шестиствольных 7,62 мм пулеметов M134 Minigun, двух 20 мм зенитных скорострельных пушек "Эрликон" и четырех крупнокалиберных пулеметов. Корабль Великобритании прибыл в Одессу Корабль Великобритании прибыл в Одессу Корабль Великобритании прибыл в Одессу Корабль Великобритании прибыл в Одессу Корабль Великобритании прибыл в Одессу Корабль Великобритании прибыл в Одессу. Все фото: Думская Смотри еще В Одессу зашли корабли НАТО В Одессу вошел НАТОвский корабль Capricorne Подписывайтесь на нас в Facebook и в Telegram, чтобы быстрее узнавать все новости и читать наши эксклюзивные обзоры

Обновлено в 12:05 «В понедельник около 10 часов разведывательный корабль HMS Echo (H87) британского Королевского военно-морского флота пришвартовался у причала Одесского порта. В рамках визита состоятся совместные учения британского и украинских военных кораблей в открытом море. В программе также экскурсия на борт разведывательного…

Обновлено в 12:05 Ранее корабль уже был в Одессе. Он зашел 19 декабря прошлого года.