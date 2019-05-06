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Vgorode.ua Одесса Vgorode.ua Одесса · · Обновлено в 12:05
· Корабль
В Одессу снова зашел британский разведывательный корабль

В Одессу снова зашел британский разведывательный корабль (11 новостей и 1 видео)

«Сегодня в Одессу прибыл британский разведывательный корабль HMS Echo»

Сегодня утром в Одесский морской порт зашел британский разведывательный корабль HMS Echo H87. Около 10 часов утра он пришвартовался у 18 причала морвокзала, передает "Думская". Это уже второй визит разведчика в Одессу. Впервые он зашел к нам 19 декабря прошлого года и был первым кораблем НАТО, посетившим Украину после захвата наших военных моряков кораблями агрессора. HMS Echo вошел в Черное море еще 20 апреля и, согласно договору о режиме черноморских проливов, должен покинуть его до 10 мая. С 21 по 25 апреля он гостил в румынской Констанце, а с 30 апреля по 3 мая - в грузинском Батуми. По предварительной информации, корабль простоит в Одессе до 9 мая. "Эхо" считается гидрографическим и разведывательным судном. Принят на вооружение флота Ее величества в марте 2003 года. Имеет длину 91 метр, ширину 17 и осадку 5,5 метров. Водоизмещение около 4000 тонн. Скорость 15 узлов. Экипаж 72 человека. Для долговременного нахождения в одной точке оснащен так называемыми азимутальными двигателями. Вооружение состоит из трех шестиствольных 7,62 мм пулеметов M134 Minigun, двух 20 мм зенитных скорострельных пушек "Эрликон" и четырех крупнокалиберных пулеметов. Корабль Великобритании прибыл в Одессу Корабль Великобритании прибыл в Одессу Корабль Великобритании прибыл в Одессу Корабль Великобритании прибыл в Одессу Корабль Великобритании прибыл в Одессу Корабль Великобритании прибыл в Одессу. Все фото: Думская Смотри еще В Одессу зашли корабли НАТО В Одессу вошел НАТОвский корабль Capricorne Подписывайтесь на нас в Facebook и в Telegram, чтобы быстрее узнавать все новости и читать наши эксклюзивные обзоры

Обновлено в 12:05 «В понедельник около 10 часов разведывательный корабль HMS Echo (H87) британского Королевского военно-морского флота пришвартовался у причала Одесского порта. В рамках визита состоятся совместные учения британского и украинских военных кораблей в открытом море. В программе также экскурсия на борт разведывательного…

Обновлено в 12:05 Ранее корабль уже был в Одессе. Он зашел 19 декабря прошлого года.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Одессу снова зашел британский разведывательный корабль»
Фото Военный корабль Британии прибыл в Одессу
Фото Британский военный корабль зашел в порт Одессы
Фото В Одессу снова зашел британский разведывательный корабль
Фото В порт Одессы прибыл военный корабль Великобритании
Фото Британский разведывательный корабль зашел в порт Одессы
Фото В Одессу зашел британский разведывательный корабль
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  06.05.19, 10:00 Корабль ВМС Великобритании HMS Echo зашел сегодня в порт Одессы. Об этом сообщает ТСН в понедельник, 6 мая. Отмечается, что британский корабль проведет у берегов Украины три дня. "За эти три дня британские…
Комментарии Комментарии  ·  06.05.19, 10:17 Корабль ВМС Великобритании HMS Echo зашел в порт Одессы Срок пребывания корабля в украинском порту составит трое суток. "За эти три дня британские моряки сыграют футбольный матч с украинцами. На борт…
Думская Думская  ·  06.05.19, 10:22 Сегодня утром в Одесский морской порт зашел британский разведывательный корабль HMS Echo H87. Около 10 часов утра он пришвартовался у 18 причала морвокзала.Это уже второй визит разведчика в Одессу. Впервые…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  06.05.19, 10:45 Корабль ВМС Великобритании HMS Echo зашел в порт Одессы. Об этом сообщает ТСН. Срок пребывания корабля в украинском порту составит трое суток. "За эти три дня британские моряки сыграют футбольный матч…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеграф Телеграф  ·  06.05.19, 11:19 Сегодня в Одессу прибыл британский разведывательный корабль HMS Echo.
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  06.05.19, 11:26 Британский разведывательный корабль HMS Echo H87 зашел сегодня утром в Одесский морской порт
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  06.05.19, 11:38 Сегодня утром в Одесский морской порт зашел британский разведывательный корабль HMS Echo H87. Около 10 часов утра он пришвартовался у 18 причала морвокзала.
Канал 112 Канал 112  ·  06.05.19, 11:44 В Одесский морской порт в рамках двустороннего сотрудничества прибыл военный корабль Великобритании "ЕСНО". Об этом сообщает пресс-служба Военно-Морских Сил ВСУ. "Сегодня, 6 мая, в Одесский морского порта…
ForUm ForUm  ·  06.05.19, 12:05 Корабль ВМС Великобритании Echo прибыл сегодня, 6 мая, с трехдневным дружественным визитом в Одесский морской порт. Команда военных моряков примет участие в совместных учениях в Черном море с кораблями…
Газета День Газета День  ·  06.05.19, 12:05 В понедельник, 6 мая, в Одесский морской порт зашел британский разведывательный корабль HMS Echo H87. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на издание "Думская". Ранее корабль уже был в Одессе. Он зашел…
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