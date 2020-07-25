В ООС начали подготовку к всеобъемлющему прекращению огня (8 новостей) «По масштабу, подобных мероприятий не было за весь период проведения операции»

Подразделения Объединенных сил готовятся к началу режима всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе. Новое перемирие должно начаться в 00:01 понедельника, 27 июля.

Об этом сообщает командование ООС.

Как рассказали в штабе, контролировать соблюдение перемирие командируют специальных военных, имеющих опыт участия в миротворческих миссиях под эгидой ООН. Такие военнослужащие будут на каждой украинской позиции.

"Такой шаг позволит не отвлекать личный состав подразделений ООС от выполнения боевых задач и предотвратить вероятные провокации. В то же время, не лишит украинских воинов возможности для самозащиты, как это гарантирует статья 51 Устава ООН", - объяснили в командовании.

Кроме того, в штабе готовы к провокациям противника с целью сорвать перемирие, как это неоднократно происходило ранее.

"Также штаб операции возвращает практику информирования общественности о текущей ситуации через уполномоченного представителя", - добавили в командовании.

Обновлено в 22:07 Подразделения из состава Объединенных сил начали подготовку к полному и всеобъемлющему прекращения огня на линии разграничения в Донбассе, которое вступает в силу с 27 июля 2020 года.

Обновлено в 01:05 В ООС начинается подготовка к полному и всеобъемлющему прекращению огня на линии разграничения, которое начнет действовать с 27 июля текущего года. Об этом заявили в штабе ООС.