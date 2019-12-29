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Общество
Gazeta.ua Gazeta.ua · · Обновлено в 23:51
· Боевики · Украинцы
В ОРДЛО отказались возвращаться 17 человек, еще около 30 - вообще не захотели участвовать в обмене, - Лутковская

В ОРДЛО отказались возвращаться 17 человек, еще около 30 - вообще не захотели участвовать в обмене, - Лутковская (7 новостей)

«Они будут сидеть в тюрьмах Украины»

Масштабный обмен "всех на всех" между Украиной и боевиками ОРДЛО завершился. Украинской стороне вернули 76 заложников, боевикам передали 127 человек.

Освобожденных украинцев должно было быть 80, однако четверо из них решили остались на оккупированной территории через семьи, которые там живут. В то же время количество тех, кто отказался ехать к боевикам составляет 14 человек.

В рамках обмена Украина передала представителям Л/ДНР пять экс-беркутовцев, обвиняемых в расстрелах 20 февраля 2014, трех организаторов теракта в Харькове, бразильца Рафаэля Лусварги, который воевал за сепаратистов. Также Украина передала боевикам гражданина РФ Руслана Гаджиева, который принимал участие в боевых действиях на Донбассе; фигуранта дела о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 Сергея Долженкова; россиянина Олега Доронина, который воевал на Донбассе, его в 2016 году приговорили к 13 годам тюрьмы; украинку Дарью Мастикашеву, подозреваемого в государственной измене. Она гражданская жена экс-охранника российского политика Бориса Березовского, ее обвиняли в том, что она вербовала в Украине диверсантов. В общем боевикам передали 127 удерживаемых.

Украине вернули 76 граждан. По данным СБУ, среди них 12 военных, трое из которых находились в местах лишения свободы на территории ОРДЛО с 2015 года.

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"Вы понимаете, что такое пять лет в подвале. В колонии нормально, но пытают не в колонии и допрашивают тоже не в колонии. Мы надолго не прощаемся. Это мой родной город, я родился и вырос в нем. Я представлял Донецк от города Макеевка, я много сделал для города и за это я сидел в своем же городе, в своей же колонии, которой много помогал", - сказал он.

Звернення Василя Савіна, якого звільняють з ОРДО pic.twitter.com/pGYISsKylG

Радіо Свобода (@radiosvoboda) 29 декабря 2019 г. В то же время жительница Первомайска Елена Сорокина, которую боевики удерживали с 2018 года, появилась на обмене в курточке с надписью "Мое государство Украина".

Общество приветствует освобождение украинских граждан из плена. Однако претензии вызывает то, что украинцев обменяли на боевиков, воевавших на стороне так называемых Л/ДНР и беркутовцев, которых обвиняли в расстреле людей во время Революции Достоинства.

"Сегодня, когда Беркут" обменяли, было растоптано правосудия и Революция Достоинства. Никаких шансов теперь наказать убийц Небесной сотни, выяснить правду - нет", - сказал сокоординатор "Движения сопротивления капитуляции" Александр Иванов.

В то же время другие граждане убеждают, что убийцам не удастся скрыться от правосудия даже в России.

Об обмене пленными в формате "всех на всех" договорилась трехсторонняя контактная группа в Минске. Он прошел на КПВВ "Майорское" Донецкой области в воскресенье, 29 декабря.

Обновлено в 23:15 "17 лиц отказались переезжать на территорию ОРДЛО. Кроме того, есть еще более 30 человек, которые вообще отказались от участия в обмене. Они продолжают отбывать наказание", сказала она на брифинге в аэропорту Борисполь после возвращения освобожденных украинцев.

Обновлено в 23:51 Около 50 человек отказались в ходе обмена, запланированного на 29 декабря, возвращаться на неподконтрольную часть Донбасса. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский во время брифинга в международном аэропорту "Борисполь" (Киевская область), передают Українськi Новини. "Около 50 людей останутся

ФОТО К НОВОСТИ: «В ОРДЛО отказались возвращаться 17 человек, еще около 30 - вообще не захотели участвовать в обмене, - Лутковская»
Фото Как прошел обмен пленными: все подробности
Фото Около 30 человек отказались участвовать в обмене и ехать в ОРДЛО
Фото Обмен удерживаемыми лицами. Лутковская заявила, что 17 человек отказалсь ехать в ОРДЛО, еще около 30 - от участия в обмене
Фото Обмен удерживаемыми лицами. Лутковская заявила, что 17 человек отказались ехать в ОРДЛО, еще около 30 - от участия в обмене
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Канал 112 Канал 112  ·  29.12.19, 22:22 Представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Валерия Лутковская заявила, что в ОРДЛО отказались возвращаться 17 человек, еще около 30 - вообще отказались участвовать в обмене. Об этом она заявила…
ТСН ТСН  ·  29.12.19, 22:29 Они будут сидеть в тюрьмах Украины.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  29.12.19, 23:04 17 человек, которые были заявлены в списках на обмен удерживаемыми лицами, отказались переезжать на оккупированную территорию.
Гордон Гордон  ·  29.12.19, 23:15 Лица, которые отказались от переезда на временно оккупированные территории Донбасса или от участия в обмене удерживаемыми лицами между Украиной и "ЛДНР", продолжают отбывать наказание, сообщила представитель…
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Гордон Гордон  ·  29.12.19, 23:15 Лица, которые отказались от переезда на временно оккупированные территории Донбасса или от участия в обмене удерживаемыми лицами между Украиной и "ЛДНР", продолжают отбывать наказание, сообщила представитель…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  29.12.19, 23:51 Около 50 человек отказались в ходе обмена, запланированного на 29 декабря, возвращаться на неподконтрольную часть Донбасса. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский во время брифинга в международном…
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