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Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 10:21
В отеле Сомали боевики организовали теракт и убили пять человек

В отеле Сомали боевики организовали теракт и убили пять человек (5 новостей)

«В Сомали возле отеля Глобал произошел террористический акт в результате которого погибли люди, а еще часть получили ранения»

В сомалийском городе Галкайо, в центральном районе страны Мудуг, произошел теракт, который унес жизни пяти человек. Об этом сообщает Xinhua.

"Мы услышали громкий стук, и в воздухе поднялся поток дыма, люди сказали, что это был взрыв, направленный на гостиницу в городе, где военные командиры проводили встречу по примирению двух племен, которые недавно воевали в деревне Тауфик на окраине города Галкайо", - рассказал изданию очевидец Салат Хасан.

Другие свидетели инцидента сообщили, что сильный взрыв сопровождался стрельбой.

По данным полиции, пять человек погибли в результате взрыва и шесть людей, включая правительственные силы, получили ранения.

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Взрыв произошел в субботу вечером, когда машина, припаркованная возле отеля "Глобал", начала движение.

Ни одна группа не взяла на себя ответственность за теракт, но в прошлом подобные нападения совершала группа союзников "Аль-Каиды".

Нападение произошло спустя всего две недели после того, как сомалийская исламистская группировка "Аш-Шабаб" напала на гостиницу возле президентского дворца в Могадишо, убив пять человек.

Обновлено в 08:39 "Мы услышали громкий стук, и в воздухе поднялся поток дыма, люди сказали, что это был взрыв, направленный на гостиницу в городе, где военные командиры проводили встречу по примирению двух племен, которые недавно воевали в деревне Тауфик на окраине города Галкайо",…

Обновлено в 10:21 Взорвался автомобиль.

ФОТО К НОВОСТИ: «В отеле Сомали боевики организовали теракт и убили пять человек»
Фото В отеле Сомали боевики организовали теракт и убили пять человек
Фото Возле отеля в Сомали произошел теракт, есть жертвы
Фото В Сомали произошел теракт возле отеля: пятеро погибших
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УНН УНН  ·  23.12.19, 05:48 В результате теракта возле гостиницы в Сомали погибли по меньшей мере пять человек, еще шестеро получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.Отмечается, что взрыв прогремел в припаркованной…
Телеграф Телеграф  ·  23.12.19, 07:47 В Сомали возле отеля "Глобал" произошел террористический акт в результате которого погибли люди, а еще часть получили ранения.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  23.12.19, 08:39 В сомалийском городе Галкайо, в центральном районе страны Мудуг, произошел теракт, который унес жизни пяти человек. Об этом сообщает Xinhua. "Мы услышали громкий стук, и в воздухе поднялся поток дыма,…
ТСН ТСН  ·  23.12.19, 10:21 Взорвался автомобиль.
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