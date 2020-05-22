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В Пакистане назвали количество жертв авиакатастрофы в Карачи (4 новости) «Подтверждена гибель 41 человека»

Руководитель "Пакистанских международных авиалиний" назвал количество жертв авиакатастрофы пассажирского самолета в городе Карачи. Об этом сообщает индийское отделение агентства Reuters.

Так, на борту находились 99 пассажиров и 8 членов экипажа. Руководитель авиакомпании, отметил, что жертвами авиакатастрофы самолета в жилом районе Карачи стали более 40 человек.

"Подтверждена гибель 41 человека в авиакатастрофе", - сказал он.

Подчеркивается, что обстоятельства и причины аварии будет устанавливать независимое Пакистанское агентство расследований.

Отмечалось, что он был доставлен в госпиталь. По предварительным данным, есть и другие выжившие, сидевшие в самолете в первом ряду. Также с места падения удалось спасти нескольких детей

"Вести.ua" писали, что рейс пассажирского самолета "Пакистанских международных авиалиний" Airbus 320 PK-8303 следовал из Лахора. По словам представителя авиакомпании Абдула Саттара, самолет перевозил 90 пассажиров и восемь членов экипажа.