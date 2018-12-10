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В Париже от рук вандалов пострадал Украинский культурный центр

В Париже от рук вандалов пострадал Украинский культурный центр (10 новостей)

«Протестующие разбили табличку с названием»

Вандалы повредили табличку с названием центра возле входа в здание В Париже во время протестов "желтых жилетов" пострадал Украинский культурно-информационный центр. Последствия выходки вандалов сфотографировали и выложил в Facebook эмигрант Владимир Шпинев. Отметим, что украинский культурно-информационный центр работает при украинском посольстве во Франции на авеню де Мессин в районе парка Монсо. В тоже время народный депутат Украины, председатель украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев. Сказал, что желтые жилеты воевали с банками, супермаркетами, магазинами-буржуинами и украинским культурным центром в Париже. "Прямо так и вижу француза в жилете, который с криком "sssuuqqqaaa!" Лупит рогом по табличке. И занюхивает рукавом", - сказал он. Как сообщали "Комментарии" , в ходе столкновений активистов с полицией, которые прошли в Париже задержаны 412 демонстрантов. Пострадали 133 человека, в том числе 23 силовика. Помимо этого, стало известно о ходе акций "желтых жилетов" в других городах. Так, из-за несанкционированного пикета перед зданием Европейского суда по правам человека в Страсбурге полиции пришлось применить слезоточивый газ. В Ницце и Нанте была временно приостановлена работа местных аэропортов из-за действий демонстрантов. 4 декабря премьер-министр Франции Эдуар Филипп выступил с заявлением о том, что цены на топливо будут заморожены. На заседании правительства был принят мораторий на повышение цен. Срок действия запрета составляет 6 месяцев.

Обновлено в 11:04 В Париже (Франция) вандалы повредили табличку с названием Украинского культурно-информационного центра у входа в здание. Об этом сообщил эмигрант Владимир Шпинев в Facebook. В ходе протестов "желтых жилетов" в Париже пострадал Украинский культурно-информационный центр. Вандалы повредили табличку с названием центра…

Обновлено в 11:40 Протестующие разбили табличку с названием

ФОТО К НОВОСТИ: «В Париже от рук вандалов пострадал Украинский культурный центр»
Фото В Париже от рук вандалов пострадал Украинский культурный центр
Фото Во время протестов "желтых жилетов" в Париже пострадал Украинский культурный центр
Фото Протесты "желтых жилетов": в Париже пострадал украинский культурный центр
Фото От протестов в Париже пострадал Украинский культурный центр
Фото Протесты «желтых жилетов» в Париже: пострадало здание Украинского культурного центра
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Канал 112 Канал 112  ·  10.12.18, 06:46 Во время протестов "желтых жилетов" в Париже пострадал Украинский культурно-информационный центр. Вандалы повредили табличку с названием центра возле входа в здание. Последствия хулиганской выходки сфотографировал…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  10.12.18, 07:41 Во время протестов "желтых жилетов" в Париже пострадал Украинский культурно-информационный центр
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  10.12.18, 08:48 В ходе протестов "желтых жилетов" в Париже в здании Культурно-информационного центра при посольстве Украины разбили табличку, сообщил президент французско-украинской ассоциации в Центре развития и международного…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  10.12.18, 09:10 В ходе протестов "желтых жилетов" в Париже пострадал Украинский культурно-информационный центр. Вандалы повредили табличку с названием центра у входа в здание, сообщил эмигрант Владимир Шпинев в Facebook.…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
УНН УНН  ·  10.12.18, 09:16 В Париже повредили табличку Культурно-информационного центра при посольстве Украины во Франции у входа в здание. Соответствующее фотографию опубликовал в Facebook пользователь Владимир Шпинев.Вандализм…
Апостроф Апостроф  ·  10.12.18, 10:04 В сети появилось видео, как протестующие в желтых жилетах пытались разгромить украинский культурный центр в Париже, при этом нападавшие говорили по-русски.
MIGnews MIGnews  ·  10.12.18, 10:07 Протестующие повредили табличку с названием центра у входа в здание.
Голос.UA Голос.UA  ·  10.12.18, 11:04 В Париже (Франция) вандалы повредили табличку с названием Украинского культурно-информационного центра у входа в здание. Об этом сообщил эмигрант Владимир Шпинев в Facebook. В ходе протестов "желтых жилетов"…
ИС ИС  ·  10.12.18, 11:40 Протестующие разбили табличку с названием
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