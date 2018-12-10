В Париже от рук вандалов пострадал Украинский культурный центр

Вандалы повредили табличку с названием центра возле входа в здание В Париже во время протестов "желтых жилетов" пострадал Украинский культурно-информационный центр. Последствия выходки вандалов сфотографировали и выложил в Facebook эмигрант Владимир Шпинев. Отметим, что украинский культурно-информационный центр работает при украинском посольстве во Франции на авеню де Мессин в районе парка Монсо. В тоже время народный депутат Украины, председатель украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев. Сказал, что желтые жилеты воевали с банками, супермаркетами, магазинами-буржуинами и украинским культурным центром в Париже. "Прямо так и вижу француза в жилете, который с криком "sssuuqqqaaa!" Лупит рогом по табличке. И занюхивает рукавом", - сказал он. Как сообщали "Комментарии" , в ходе столкновений активистов с полицией, которые прошли в Париже задержаны 412 демонстрантов. Пострадали 133 человека, в том числе 23 силовика. Помимо этого, стало известно о ходе акций "желтых жилетов" в других городах. Так, из-за несанкционированного пикета перед зданием Европейского суда по правам человека в Страсбурге полиции пришлось применить слезоточивый газ. В Ницце и Нанте была временно приостановлена работа местных аэропортов из-за действий демонстрантов. 4 декабря премьер-министр Франции Эдуар Филипп выступил с заявлением о том, что цены на топливо будут заморожены. На заседании правительства был принят мораторий на повышение цен. Срок действия запрета составляет 6 месяцев.

Обновлено в 11:04 В Париже (Франция) вандалы повредили табличку с названием Украинского культурно-информационного центра у входа в здание. Об этом сообщил эмигрант Владимир Шпинев в Facebook. В ходе протестов "желтых жилетов" в Париже пострадал Украинский культурно-информационный центр. Вандалы повредили табличку с названием центра…

Обновлено в 11:40 Протестующие разбили табличку с названием