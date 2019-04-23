Во Франции во вторник, 23 апреля, вспыхнул пожар у знаменитого дворцово-паркового ансамбля Версаль, который ранее являлся резиденцией французских королей. Об этом сообщают пользователи в соцсетях, передает Обозреватель. Известно, что возгорание возникло на складе, однако конкретных причин пока не называют. В городской полиции сообщили, что масштабный пожар вспыхнул на улице Рю дю Парк де Клани, где и находится Версаль, однако сама памятка от огня не пострадала. Полиция уже оцепила периметр ЧП. Ранее, в апреле 2019 года, произошел пожар в Соборе Парижской Богоматери в Нотр-Даме. Как сообщалось, о пожаре в Нотр-Даме стало известно в понедельник, 15 апреля, около 18:50 по местному времени. По неофициальной информации, пожар может быть связан с ремонтными работами в здании. В результате мощного пожара обрушилась крыша. Позже стало известно, что основную конструкцию Собора Парижской Богоматери удалось спасти.

Обновлено в 20:35 Об этом сообщают пользователи в Twitter.В городской полиции сообщили, что масштабный пожар вспыхнул на улице Рю дю Парк де Клани, где находится Версаль. Пользователи соцсетей начали активно сообщать о возгорании и публиковать фото и видео с места инцидента.Около резиденции королевского…

Обновлено в 20:44