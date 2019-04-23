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Голос.UA Голос.UA · · Обновлено в 20:44
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В Париже вспыхнул пожар на территории Версаля: видео

В Париже вспыхнул пожар на территории Версаля: видео (12 новостей и 1 видео)

«В Париже начался сильный пожар возле резиденции королевского Версаля»

Во Франции во вторник, 23 апреля, вспыхнул пожар у знаменитого дворцово-паркового ансамбля Версаль, который ранее являлся резиденцией французских королей. Об этом сообщают пользователи в соцсетях, передает Обозреватель. Известно, что возгорание возникло на складе, однако конкретных причин пока не называют. В городской полиции сообщили, что масштабный пожар вспыхнул на улице Рю дю Парк де Клани, где и находится Версаль, однако сама памятка от огня не пострадала. Полиция уже оцепила периметр ЧП. Ранее, в апреле 2019 года, произошел пожар в Соборе Парижской Богоматери в Нотр-Даме. Как сообщалось, о пожаре в Нотр-Даме стало известно в понедельник, 15 апреля, около 18:50 по местному времени. По неофициальной информации, пожар может быть связан с ремонтными работами в здании. В результате мощного пожара обрушилась крыша. Позже стало известно, что основную конструкцию Собора Парижской Богоматери удалось спасти.

Обновлено в 20:35 Об этом сообщают пользователи в Twitter.В городской полиции сообщили, что масштабный пожар вспыхнул на улице Рю дю Парк де Клани, где находится Версаль. Пользователи соцсетей начали активно сообщать о возгорании и публиковать фото и видео с места инцидента.Около резиденции королевского…

Обновлено в 20:44

ФОТО К НОВОСТИ: «В Париже вспыхнул пожар на территории Версаля: видео»
Фото Во Франции загорелся Версаль: появились первые фото и видео с места ЧП
Фото В Париже вспыхнул пожар возле Версаля
Фото В Париже вспыхнул пожар возле Версаля, - ВИДЕО
Фото Видео дня: на территории парижского Версаля вспыхнул масштабный пожар
Фото В Париже масштабный пожар на территории Версаля
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  23.04.19, 19:41 В Париже снова пожар – на этот раз огонь вспыхнул вблизи бывшей резиденции французских королей Версаль. Возгорание возникло на складе, расположенном на территории дворца. Масштабный пожар вспыхнул на…
Канал 112 Канал 112  ·  23.04.19, 19:47 В Париже в Версале вспыхнул крупный пожар. Об этом говорится в сообщении комиссариата Версаля на странице в Twitter. "Пожар в Версале. Спасибо, что избегаете этой зоны до конца спасательных работ", –…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  23.04.19, 19:55 Возгорание произошло на улице, где находится резиденция французских королей.
УНН УНН  ·  23.04.19, 20:02 Во французском городе Версаль произошел крупный пожар в автомобильном гараже. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BFM TV.Крупный пожар произошел в Версале, Ивелин, во вторник около 17 часов,…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  23.04.19, 20:03 В Париже вспыхнул масштабный пожар около бывшей резиденции французских королей Версаль. Об этом сообщают пользователи в Twitter. В городской полиции сообщили, что масштабный пожар вспыхнул на улице Рю…
Апостроф Апостроф  ·  23.04.19, 20:11 23 апреля возле легендарного парижского дворца королей – Версаля загорелся гараж.
Комментарии Комментарии  ·  23.04.19, 20:20 Предварительно, горят склады Во Франции во вторник, 23 апреля, вспыхнул пожар у знаменитого дворцово-паркового ансамбля Версаль, который ранее являлся резиденцией французких королей. Об этом сообщают…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  23.04.19, 20:28 Пользователи соцсетей распространили информацию, что в Париже горит дворцово-парковый ансамбль Версаль. На самом же деле, горит здание, расположенное в двух километрах от него, сообщает Telegram-канал…
Телеграф Телеграф  ·  23.04.19, 20:28 В Париже начался сильный пожар возле резиденции королевского Версаля.
Facenews Facenews  ·  23.04.19, 20:35 В Париже вспыхнул масштабный пожар около бывшей резиденции французских королей Версаль. Об этом сообщают пользователи в Twitter.В городской полиции сообщили, что масштабный пожар вспыхнул на улице Рю…
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В Париже вспыхнул пожар на территории Версаля: видео

В Париже вспыхнул пожар на территории Версаля: видео
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