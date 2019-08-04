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В парке в Чикаго произошла стрельба

В парке в Чикаго произошла стрельба (5 новостей)

«До этого произошла стрельба в техасском городе Эль-Пасо в торговом центре Cielo Vista. По последним данным, там погибли 20 человек»

Семь человек получили ранения из-за действий неизвестного стрелка, который открыл огонь из окна автомобиля вблизи детской площадки в парке Даглас в американском городе Чикаго. Чудом никто не погиб, кто стрелял – пока неизвестно.

В ночь с 3 на 4 августа неизвестный мужчина примерно в час ночи открыл огонь из окна черного Camaro в группу людей, отдыхавших в парке американского Чикаго. Об этом сообщила полиция города местному телеканалу NBC Chicago.

Чудом никто не погиб, но семь человек получили ранения, некоторые – серьезные. Известно о 21-летнем парне, который с ранением в пах находится в больнице в критическом состоянии. Еще шесть человек с огнестрельными ранениями различной тяжести доставлены в местные медучреждения. Полиция утверждает, что угрозы жизни этих людей нет.

Фото с места стрельбы в Чикаго / NBC

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Эта стрельба – уже третья в течении суток в США. В Чикаго обошлось без смертей, зато в двух других случаях жертв было очень много.

В Эль-Пасо (штат Техас) расстреляли посетителей в популярном торговом центре Walmart. В момент инцидента в заведении находилось около 3 тысяч человек. По меньшей мере 20 человек – погибли, еще 26 получили ранения, в том числе 2 ребенка. Подробнее – в материале 24 канала. Через несколько часов после событий в Техасе произошла еще одна смертельная стрельба – в Дейтоне, штат Огайо, в историческом центре города, где много кафе и ресторанов. Погибли по меньшей мере 9 человек и еще 16 получили ранения.

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РБК Украина РБК Украина  ·  04.08.19, 18:23 В результате стрельбы в одном из парков Чикаго (штат Иллинойс) пострадали семь человек. Об этом сообщат РБК-Украина со ссылкой на телекомпанию CBS.Сообщается, инцидент произошел ночью с субботы на воскресенье…
Фокус Фокус  ·  04.08.19, 18:40 По меньшей мере семь человек пострадали в результате стрельбы в Чикаго в американском штате Иллинойс. Об этом сообщает NBC со ссылкой на местную полицию. По данным телеканала, инцидент произошел в ночь…
Гордон Гордон  ·  04.08.19, 18:55 В полиции Чикаго сообщили, что огонь по людям в парке Дейтон в центре города открыл мужчина из проезжавшего мимо автомобиля.В ночь на 4 июля в Чикаго (штат Техас, США) произошел третий за два дня стреляли…
Канал 112 Канал 112  ·  04.08.19, 19:02 До этого произошла стрельба в техасском городе Эль-Пасо в торговом центре Cielo Vista. По последним данным, там погибли 20 человек.
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