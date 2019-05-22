В партии "УДАР" поддерживают снижение проходного барьера в Раду

Фокус · 22.05.19, 08:15

Нардепы от партии "УДАР" поддерживают идею снижения проходного барьера в Верховную Раду до 3%. Об этом в Twitter написал мэр Киева, лидер политсилы "УДАР" Виталий Кличко. По его словам, снижение…