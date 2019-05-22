Народные депутаты от партии "УДАР" поддерживают идею снижения проходного барьера в Верховную Раду до 3%.
В партии "УДАР" поддерживают снижение проходного барьера в Раду
С сайта президента исчез указ о назначении Зеркаль
Меркель, Макрон и Путин обсудили ситуацию в Украине
Зеркаль отказалась от должности заместителя главы Администрации Президента - СМИ
Онищенко собирается вернуться в Украину
Путин обсудил с Меркель и Макроном ситуацию в Украине
Богдан: Вопрос о мире с Россией можно вынести на референдум
Глава АП Богдан о своей люстрации: Я попал под этот…
Российский атлет сломался, приседая со штангой: спортивные итоги 21 мая
Истребители США перехватили военные самолеты РФ возле Аляски
СМИ: Накануне свадьбы Настя Каменских и Потап занимались свингерством на…
Требуют отставки министра юстиции: В Праге на протесты вышли 50…
"Плохой знак!" Парубий придумал ответ Зеленскому на роспуск Рады
Chevrolet заставит пристегиваться молодых водителей
Где в Харькове сегодня нет воды?
Як харківська газета діточок виховувала
Зеленский встретился с представителями Всемирного конгресса украинцев
Порошенко встретился с лидерами украинской диаспоры
Гройсман ведет переговоры об объединении с Яценюком — СМИ
Парубий назначил внеочередное заседание Рады
Коломойский смотрел инаугурацию Зеленского по телевизору
В Калужской области в аварии автобуса погибли семь человек
Украина ввела антидемпинговую пошлину на цемент из РФ, Беларуси и Молдовы
Вопрос о заключении мирных договоренностей с РФ может быть вынесен на всенародный референдум – глава АПУ
Тренер "Динамо" может возглавить российский клуб
Новый трейлер фильма Квентина Тарантино Once Upon a Time in Hollywood / «Однажды в Голливуде» с Леонардо Ди Каприо, Брэдом Питтом и Марго Робби
Зеленский назначил своим первым помощником соучредителя "Квартала 95" Шефира
Боруссия Д официально купила Шульца у Хоффенхайма
Мадонну уличили во лжи на Евровидении-2019: показательное видео
24-х арестованных крымскотатарских активистов признали политзаключенными
Авіація США перехопила шість військових літаків РФ біля узбережжя Аляски
Песков сообщил об отсутствии конкретного обсуждения нормандского формата
Посудомоечные машины: неисправности и поломки
13 октября – День отказа от бюстгальтеров. Лучшие фото
Миграция "заробитчан" в Польшу пойдет на спад - НБУ
Среднестатистическая украинская семья меняет кухонную сковороду раз в три года
Продажи Meizu M8 Note превысили все ожидания
Деньги в обмен на золото. Почему в Украине и соседней Беларуси растет количество ломбардов?
Украинские водители отдают предпочтение зимним шинам бренда Gislaved
Эксперты подсчитали во сколько сейчас обойдется ремонт квартиры в Киеве