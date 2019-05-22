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В партии "УДАР" поддерживают снижение проходного барьера в Раду

В партии "УДАР" поддерживают снижение проходного барьера в Раду (3 новости)

«Виталий Кличко считает, что снижение проходного барьера в парламент до 3% - это демократическая норма»

Народные депутаты от партии "УДАР" поддерживают идею снижения проходного барьера в Верховную Раду до 3%.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Фокус Фокус  ·  22.05.19, 08:15 Нардепы от партии "УДАР" поддерживают идею снижения проходного барьера в Верховную Раду до 3%. Об этом в Twitter написал мэр Киева, лидер политсилы "УДАР" Виталий Кличко. По его словам, снижение…
Телеграф Телеграф  ·  22.05.19, 08:57 Виталий Кличко считает, что снижение проходного барьера в парламент до 3% - это демократическая норма.
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