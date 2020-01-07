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В Пентагоне возразили Трампу относительно ударов по Ирану

В Пентагоне возразили Трампу относительно ударов по Ирану (4 новости)

«Министр обороны США Марк Эспер заявил, что военнослужащие США не будут нарушать законы вооруженных конфликтов, нанося удары по иранским культурным…»

Министр обороны США Марк Эспер в понедельник возразил президенту Дональда Трампа, заявив, что США не будут нападать на иранские культурные объекты. Однако, он сказал, что США будут следовать законам военного конфликта, если придется. Такие слова Эспера приводит издание CNN.

“Мы будем следовать по законам военного конфликта”, — сказал Эспер CNN в понедельник.

Эти заявления звучали на фоне того, как в ночь на 3 января американские военные вблизи аэропорта Багдада по указанию президента США Дональда Трампа ракетным ударом убили иранского генерала Касема Сулеймани.

Впоследствии президент Трамп обвинил иранского генерала в причастности к гибели тысяч американцев и в планах убийства еще многих граждан США. В то же время госсекретарь США Майк Помпео заверил, что Вашингтон не хочет войны с Тегераном и возразил, что США могут нанести удар по культурному наследию Ирана.

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Позже Трамп повторил, что у США есть право наносить удары по иранским культурным объектам.

“Им (иранцам) разрешено убивать наших людей. Им разрешено мучить и калечить наших людей. Им разрешено использовать придорожные бомбы и взрывать наших людей. А нам нельзя трогать их объект культуры? Это так не работает”, — сказал Трамп.

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РБК Украина РБК Украина  ·  07.01.20, 07:45 Министр обороны США Марк Эспер заявил, что военнослужащие США не будут нарушать законы вооруженных конфликтов, нанося удары по иранским культурным объектам, о чем ранее заявлял президент США Дональд Трамп.…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  07.01.20, 07:58 США не будут нападать на иранские культурные объекты, вопреки угрозам Трампа. Об этом накануне вечером заявил министр обороны США Марк Эспер, сообщает во вторник, 7 января, CNN. "Мы будем следовать по…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  07.01.20, 09:14 Министр обороны США Марк Эспер заявил, что военнослужащие США не будут нарушать законы вооруженных конфликтов, нанося удары по иранским культурным объектам, о чем ранее заявлял президент Трамп.
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