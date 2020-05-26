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В первый день ослабления карантина столичным метрополитеном воспользовались 310 тыс. пассажиров, - КГГА

В первый день ослабления карантина столичным метрополитеном воспользовались 310 тыс. пассажиров, - КГГА (4 новости)

«В первый день работы после карантина, 25 мая, метрополитеном воспользовались 310 тыс. пассажиров»

В Киеве за первый день после возобновления работы метрополитеном воспользовались 310 тысяч пассажиров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"За первый день работы после карантина метрополитеном воспользовались 310 тысяч пассажиров. Масочный режим является обязательным в общественных местах. Пассажирам рекомендуется также пользоваться перчатками, соблюдать дистанцию и оплачивать проезд бесконтактно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение месяца с даты возобновления работы пассажиры также смогут использовать ранее приобретенные жетоны зеленого цвета.

"Столичный метрополитен провел необходимые работы для обеспечения пассажирских перевозок", - добавляется в сообщении.

Так, каждый поезд проходит дезинфекцию перед каждым рейсом со значительным запасом действия антисептического вещества; все пассажирские зоны дезинфицируются в усиленном режиме (ручки дверей, кассовые окна, турникеты, поручни эскалаторов, вестибюли и платформы станций...

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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  26.05.20, 14:35 В первый день работы после карантина, 25 мая, метрополитеном воспользовались 310 тыс. пассажиров.
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ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  26.05.20, 15:48 310 тыс. человек воспользовались услугами коммунального предприятия "Киевский метрополитен" 25 мая, в первый день запуска метрополитена. Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной…
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