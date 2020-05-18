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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 21:30
· Полиция · Жилой дом
В полиции назвали возможную причину обвала дома в Одессе

В полиции назвали возможную причину обвала дома в Одессе (5 новостей)

«Специалисты винят строительство рядом с домом»

Причиной обвала стены жилого дома в Одессе могло стать смещение грунта. Как отметили в полиции, дом имел небольшой крен.

Об этом сообщил начальник полиции Одесской области Олег Бех, передает "Думская".

По его словам, к смещению грунта могли привести строительные работы, которые на стройплощадке вблизи с домом.

"Дом имел небольшой крен. По словам экспертов, к обрушению могло привести смещение грунта. На стройплощадке был незапертый экскаватор, но рабочий отсутствовал", - сообщил Бех.

Также в городском совете Одессы отметили, что на данный момент существует угроза полного обрушения дома. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что остальную часть здания сейчас поддерживает обвалившаяся стена.

Обновлено в 20:17 Здание дало крен

Обновлено в 21:30 Он отметил, что эксперты предоставят четкую информацию, могут ли спасатели уже убирать завалы, или может возникнуть обвал дома.

ФОТО К НОВОСТИ: «В полиции назвали возможную причину обвала дома в Одессе»
Фото В полиции назвали возможную причину обвала дома в Одессе
Фото В полиции назвали возможную причину обвала жилого дома в Одессе
Фото Полиция назвала возможную причину обвала дома в Одессе
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ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  18.05.20, 17:59 Сейчас существует возможность обвала всего дома
ТСН ТСН  ·  18.05.20, 19:45 Специалисты винят строительство рядом с домом.
Обозреватель Обозреватель  ·  18.05.20, 20:17 Здание дало крен
УНН УНН  ·  18.05.20, 21:30 Обвал дома в центре Одессы мог произойти из-за движения грунта, дом имел крен. Об этом во время брифинга сказал начальник полиции Одесской области Олег Бех."Предварительно, как сообщили эксперты, был…
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