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В полиции назвали возможную причину обвала дома в Одессе (5 новостей) «Специалисты винят строительство рядом с домом»

Причиной обвала стены жилого дома в Одессе могло стать смещение грунта. Как отметили в полиции, дом имел небольшой крен.

Об этом сообщил начальник полиции Одесской области Олег Бех, передает "Думская".

По его словам, к смещению грунта могли привести строительные работы, которые на стройплощадке вблизи с домом.

"Дом имел небольшой крен. По словам экспертов, к обрушению могло привести смещение грунта. На стройплощадке был незапертый экскаватор, но рабочий отсутствовал", - сообщил Бех.

Также в городском совете Одессы отметили, что на данный момент существует угроза полного обрушения дома. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что остальную часть здания сейчас поддерживает обвалившаяся стена.

Обновлено в 20:17 Здание дало крен

Обновлено в 21:30 Он отметил, что эксперты предоставят четкую информацию, могут ли спасатели уже убирать завалы, или может возникнуть обвал дома.