В полиции назвали возможную причину обвала дома в Одессе

Причиной обвала стены жилого дома в Одессе могло стать смещение грунта. Как отметили в полиции, дом имел небольшой крен.
Об этом сообщил начальник полиции Одесской области Олег Бех, передает "Думская".
По его словам, к смещению грунта могли привести строительные работы, которые на стройплощадке вблизи с домом.
"Дом имел небольшой крен. По словам экспертов, к обрушению могло привести смещение грунта. На стройплощадке был незапертый экскаватор, но рабочий отсутствовал", - сообщил Бех.
Также в городском совете Одессы отметили, что на данный момент существует угроза полного обрушения дома. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что остальную часть здания сейчас поддерживает обвалившаяся стена.
Обновлено в 20:17 Здание дало крен
Обновлено в 21:30 Он отметил, что эксперты предоставят четкую информацию, могут ли спасатели уже убирать завалы, или может возникнуть обвал дома.