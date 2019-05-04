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Политика
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В Польщі слідом за Україною хочуть закріпити в Конституції членство в ЄС та НАТО

В Польщі слідом за Україною хочуть закріпити в Конституції членство в ЄС та НАТО (4 новости)

«В правящей партии согласились, что стоит провести диалог по этому поводу»

Президент Польши Дуда считает, что членство в ЕС и НАТО нужно закрепить в Конституции страны.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  04.05.19, 10:09 В правящей партии согласились, что стоит провести диалог по этому поводу.
Главком Главком  ·  04.05.19, 10:16 Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що членство Польщі в ЄС та НАТО потрібно закріпити у Конституції країни. Про це він заявив у п’ятницю під час відзначення Дня Конституції Польщі. «У нас…
iPress iPress  ·  04.05.19, 10:59 Членство Польщі в ЄС та НАТО потрібно закріпити відповідними записати у конституції Польщі.
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