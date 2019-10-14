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В Польше на выборах с большим отрывом победила партия Качиньского – экзитпол (5 новостей) «Согласно экзит-полам, за правящую партию отдали голоса 43,6% избирателей»

На парламентских выборах в Польше правящая партия "Право и справедливость" Ярослава Качиньского набирает наибольшее количество голосов. Об этом свидетельствуют данные соцопроса Ipsos для TVP, TVN и Polsat, передает Polityka.

Предварительные результаты опроса свидетельствуют, что партия "Право и справедливость" получила поддержку 43,6% поляков. Левоцентристская "Гражданская коалиция" набрала 27,4 % голосов избирателей, "Левые" - 11,9 %, коалиция "Польской народной партии" и ультраправой "Кукиз'15" - 9,6 %, "Конфедерация" - 6,4 % голосов.

В целом, на избирательные участки пришли 61,1% граждан.

Если результаты экзит-поллов подтвердятся, в нижней палате Национальной ассамблеи Польши - Сейме – 460 мест распределятся следующим образом:

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"Право и справедливость" -239 мест, "Гражданская коалиция" - 130 мест, "Левый демократический альянс" ("Левые") - 43 места, коалиция "Польской народной партии" и "Кукиз'15" - 34 места, "Конфедерация свободы и независимости" - 13 мест.

Таким образом, "Право и справедливость" снова получит однопартийное большинство и самостоятельно сможет сформировать правительство страны.

Аналитики сходятся в том, что правящая партия завоевала доверие избирателей благодаря экономической политике, которая на этих выборах является основным вопросом. Правая в политическом отношении партия побеждает благодаря левоцентристской экономической платформе - перед выборами "Право и справедливость" пообещала к 2023 году повысить минимальный оклад почти вдвое - с 520 евро до 900, сообщает BBC со ссылкой на польских политических аналитиков.