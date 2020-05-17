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В Польше полиция разогнала протестующих против карантина

В Польше полиция разогнала протестующих против карантина (5 новостей)

«Полиция применила слезоточивый газ против активистов»

В Варшаве полиция применила слезоточивый газ и физические методы против участников акции за скорейшую отмену карантинных ограничений для бизнеса. Как сообщает Reuters, 16 мая сотни протестующих собрались в исторической части города с лозунгами «Работы и хлеба!» и «Все снова будет нормально!». Отмечается, что в последние недели Польша постепенно ослабляет карантин, чтобы дать экономике импульс. Ожидается, что в понедельник в стране откроются салоны красоты и рестораны, хотя там и будут действовать меры предосторожности. Но протестующие, которые в последние недели собирались несколько раз, выступают за более быстрое снятие ограничений. Накануне полиция заблокировала проведение запланированного протестного марша, сославшись на запрет проведения массовых собраний во время карантина. В сообщении полиции утверждается, что полицейские столкнулись с эпизодами агрессии. В ответ они использовали против демонстрантов физическую силу и слезоточивый газ. Правительство Варшавы заявляет, что ради бе...

ФОТО К НОВОСТИ: «В Польше полиция разогнала протестующих против карантина»
Фото В Польше полиция разогнала протестующих против карантина
Фото В Польше полиция разогнала митинг противников карантина: в ход пошел слезоточивый газ
Фото В Польше полиция разогнала протестантов, есть жертвы
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Канал 112 Канал 112  ·  17.05.20, 06:37 Полиция заблокировала запланированный марш, заявив в Twitter, что публичные собрания по-прежнему запрещены правительственными ограничениями. По информации ведомства, полицейские не задерживали никого,…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  17.05.20, 10:07 Полиция применила слезоточивый газ против активистов
РБК Украина РБК Украина  ·  17.05.20, 10:36 В столице Польши Варшаве полиция разогнала демонстрантов слезоточивым газом. Они требовали от правительства разрешить предприятиям снова открыться после карантина.Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой…
Униан Униан  ·  17.05.20, 12:18 В сообщении правоохранителей утверждается, что полицейские столкнулись с эпизодами агрессии.
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