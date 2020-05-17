В Польше полиция разогнала протестующих против карантина

В Варшаве полиция применила слезоточивый газ и физические методы против участников акции за скорейшую отмену карантинных ограничений для бизнеса. Как сообщает Reuters, 16 мая сотни протестующих собрались в исторической части города с лозунгами «Работы и хлеба!» и «Все снова будет нормально!». Отмечается, что в последние недели Польша постепенно ослабляет карантин, чтобы дать экономике импульс. Ожидается, что в понедельник в стране откроются салоны красоты и рестораны, хотя там и будут действовать меры предосторожности. Но протестующие, которые в последние недели собирались несколько раз, выступают за более быстрое снятие ограничений. Накануне полиция заблокировала проведение запланированного протестного марша, сославшись на запрет проведения массовых собраний во время карантина. В сообщении полиции утверждается, что полицейские столкнулись с эпизодами агрессии. В ответ они использовали против демонстрантов физическую силу и слезоточивый газ. Правительство Варшавы заявляет, что ради бе...