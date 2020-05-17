В Польше протестовали предприниматели, полиция применила слезоточивый газ (5 новостей) «В субботу, 16 мая, в центре Варшавы состоялась забастовка предпринимателей, которые требовали полной отмены ограничений на функционирование экономики, введенных в…»

В Варшаве 16 мая состоялись масштабные митинги. Протестующие требовали снять ограничение с бизнеса. Однако акция закончилась стычками, правоохранители применили слезоточивый газ к митингующим.

Протесты в Варшаве: что известно

Что требовали протестующие

Люди собрались на акцию протеста, требуя от правительства разрешить предприятиям вновь открыться после карантина. Об этом сообщает полиция Варшавы.

В полиции отметили, что протест был незаконным. Ведь в стране до сих пор под запретом массовые собрания людей. По предварительным подсчетам, на акцию протеста пришли примерно 100 человек. Они держали надписи "Хлеб и работа" и "Все вновь будет в порядке".

Уже с 18 мая в Польше начнут действовать новые ослабление карантина. В частности позволят работать парикмахерским и ресторанам. Но протестующие считают, что нужно снять еще больше ограничений, чтобы бизнес мог дальше существовать.

Почему правоохранители применили физическую силу

Правоохранители заявили, что во время митинга были случаи агрессии к сотрудникам полиции.

За нападение на офицеров мы использовали принудительные методы, в частности физическую силу и слезоточивый газ, – пояснили в полиции.

Не обошлось без скандалов. Так, член оппозиционной партии "Гражданская коалиция" Яцек Бери заявил, что во время протеста его задержала полиция и применила силу против него. В полиции заявили, что не задерживали никого из государственных чиновников. По их словам, Яцек сам вошел в авто правоохранителей и не хотел выходить.

Протесты в Варшаве / фото из твиттера Михала Щебры

Обновлено в 14:55 Власти Варшавы официально не разрешили ее проведения, а затем полиция объявила манифестацию нелегальной, применила силу к протестующим и задержала 380 из них, сообщает Укринформ.

Обновлено в 17:20 16 мая польские предприниматели собрались на акцию в Варшаве, требуя снять все ограничения на деятельность бизнеса, введенные в связи с эпидемией коронавируса. Как сообщает Polsat News, власти столицы не согласовали акцию, поскольку все массовые собрания на период карантина запрещены. Митингующие отказались расходиться и вступили в стычки с полицейскими, после этого правоохранители применили слезоточивый газ. 380 человек задержаны, в отношении 150 из них составлены протоколы об административном нарушении, за которое предусмотрен штраф, отметил телеканал....