В Польше стартовали выборы в Сейм и Сенат

В Польше в воскресенье, 13 октября, продолжаются выборы в две палаты парламента – Сейм и Сенат. По результатам волеизъявления поляки изберут 460 депутатов Сейма и 100 сенаторов.
Как депутаты Сейма, так и сенаторы избираются для выполнения своих полномочий в течение четырех лет, сообщает "Польское радио".
Интересно, что когда в нижнюю палату парламента претендуют более 5 тысяч человек, то количество кандидатов в Сенат не достигает даже отметки в 300 человек. Всего в обе палаты польского парламента претендуют:
Кто может попасть в польский парламент
Всего в польский парламент имеют шансы попасть сразу 5 партий или политических объединений. Социологические исследования показывают следующие цифры:
Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть проходной барьер, который составляет 5% от общего количества голосов избирателей.
Таким образом вся интрига разворачивается вокруг того, преодолеют ли барьер "Польская коалиция" и "Конфедерация". Если сделать им этого не удастся, то правящая "Право и справедливость" снова сможет сформировать единоличное большинство.