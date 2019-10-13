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В Польше стартовали выборы в Сейм и Сенат

В Польше стартовали выборы в Сейм и Сенат (5 новостей)

«полякам предстоить выбрать 460 депутатов Сейма и 100 сенаторов»

В Польше в воскресенье, 13 октября, продолжаются выборы в две палаты парламента – Сейм и Сенат. По результатам волеизъявления поляки изберут 460 депутатов Сейма и 100 сенаторов.

Как депутаты Сейма, так и сенаторы избираются для выполнения своих полномочий в течение четырех лет, сообщает "Польское радио".

Интересно, что когда в нижнюю палату парламента претендуют более 5 тысяч человек, то количество кандидатов в Сенат не достигает даже отметки в 300 человек. Всего в обе палаты польского парламента претендуют:

  • 5 тысяч 112 кандидатов в Сейм – чуть более 11 человек на 1 место;

    • Джонсон снова хочет приостановить работу парламента
    Джонсон снова хочет приостановить работу парламента

  • 278 кандидатов в Сенат – менее 3 кандидатов на одно место.

    • Кто может попасть в польский парламент

    Всего в польский парламент имеют шансы попасть сразу 5 партий или политических объединений. Социологические исследования показывают следующие цифры:

  • правящая национал-консервативная партия "Право и справедливость" (PiS) – 42-47%;

  • оппозиционная либеральная "Гражданская коалиция" – 22-29%;

  • "Союз демократических левых сил" – 12-14%;

  • консервативная Польская коалиция" – 4-7%;

  • националистическая "Конфедерация" – 4-7%.

    • Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть проходной барьер, который составляет 5% от общего количества голосов избирателей.

    Таким образом вся интрига разворачивается вокруг того, преодолеют ли барьер "Польская коалиция" и "Конфедерация". Если сделать им этого не удастся, то правящая "Право и справедливость" снова сможет сформировать единоличное большинство.

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    УНН УНН  ·  13.10.19, 08:38 Очередные парламентские выборы в Сейм и Сенат начались в Польше 13 октября. Избирательные участки будут работать с 7:00 (8:00 по киевскому времени) до 21:00 (22:00 по киевскому времени). Об этом сообщает…
    Телеграф Телеграф  ·  13.10.19, 09:27 полякам предстоить выбрать 460 депутатов Сейма и 100 сенаторов.
    Канал 112 Канал 112  ·  13.10.19, 10:25 13 октября в Польше проходят выборы в парламент: поляки выберут 460 депутатов Сейма и 100 сенаторов. Об этом сообщает УКРИНФОРМ. В нижнюю палату парламента (Сейм) избираются 5112 кандидатов, в среднем…
    ТСН ТСН  ·  13.10.19, 11:08 В общем, по всей Польше создано более 27 тыс. избирательных участков
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