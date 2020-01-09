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В Польше уравняли ответственность СССР и Германии за начало войны

В Польше уравняли ответственность СССР и Германии за начало войны (4 новости)

«Нижняя палата парламента Польши приняла резолюцию, в которой обвиняет российские власти в манипулировании историей»

Нацистская Германия и коммунистический СССР развязали Вторую мировую войну, заключив тайный пакт, а Польша и другие европейские страны стали жертвами агрессии, говорится в резолюции польского сейма.Специальная резолюция Польского сейма - нижней палаты парламента страны - осудила как "провокационные" и "ложные" высказывания российских политиков, в том числе президента РФ Владимира Путина, о роли Польши в начале Второй мировой войны.

Два тоталитарных режима - нацистская Германия и коммунистический СССР - развязали эту войну, подчеркивается в резолюции, которая была принята без процедуры голосования в четверг, 9 января. Польша, а также страны Центральной и Восточной Европы стали первыми жертвами агрессии, начатой после заключения 23 августа 1939 года между Гитлером и Сталиным тайного пакта, который предполагал раздел территории Польши, говорится в документе. В нем не подвергаются сомнению жертвы, понесенные народами Советского Союза в борьбе с Третьим рейхом, но с сожалением отмечается, что это не обеспечило странам Центральной и Восточной Европы независимости и суверенитета, а также соблюдения прав человека. "Сейм Республики Польша не соглашается с возвратом к имперским фальсификациям, которые поворачивают вспять исторический диалог российских властей с другими народами", - цитирует резолюцию Польское радио. Спор о начале Второй мировой войны Ранее Владимир Путин несколько раз высказывался на темы, связанные со Второй мировой войной, в том числе выступая 20 декабря на саммите СНГ, а затем 24 декабря на расширенной коллегии Минобороны. Среди прочего Путин заявил, что на Польше лежит часть ответственности за войну, ее политическое руководство проявляло антисемитизм, а Юзефа Липского, посла Польши в нацистской Германии до 1939 года, назвал "сволочью и антисемитской свиньей". После этих высказываний посол РФ в Варшаве был вызван в МИД Польши. "Путин много раз лгал о Польше и всегда делал это сознательно. В большинстве случаев это происходит, когда Москва - не в прошлом, а в настоящем - чувствует международное давление, связанное со своей деятельностью", - заявил 29 декабря в ответ Путину премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Эта новость также на сайте Deutsche Welle.

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РБК Украина РБК Украина  ·  09.01.20, 21:25 Нижняя палата парламента Польши приняла резолюцию, в которой обвиняет российские власти в "манипулировании историей". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сейма.В резолюции утверждается,…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  09.01.20, 22:47 Нижняя палата парламента Польши приняла резолюцию, в которой обвиняет российские власти в "манипулировании историей".
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  09.01.20, 22:54 Польский Сейм в специальной резолюции, принятой 9 января, осудил провокационные и ложные высказывания представителей верховных органов власти Российской Федерации, пытающихся обвинить Польшу в якобы развязывании…
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