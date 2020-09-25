В Польше ужесточат карантин на следующей неделе (3 новости) «Сегодня, 25 сентября, представитель Министерства здравоохранения Польши Войцех Андрусевич заявил, что в стране со следующей недели планируют ужесточить карантинные ограничения…»

В Польше со следующей недели планируют усилить карантинные ограничения в "красных" и "желтых зонах" из-за увеличения количества инфицированных коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает Gazeta.pl со ссылкой на слова представителя Министерства здравоохранения Польши Войцеха Андрусевича.

Министр здравоохранения предложит ограничения в красных и желтых зонах и, вероятно, эти ограничения вскоре появятся. Это будут ограничения, касающиеся возможности встреч, контактов людей, – сказал Андрусевич.

Он добавил, что сейчас в Минздраве продолжаются активные консультации с экспертами по дальнейшей стратегии борьбы с коронавирусом. Стратегия будет заключаться не в закрытии границ, а в точечном противодействии распространению COVID-19. К примеру, введение ограничений в отдельных уездах.

Кроме того, в ближайшее время количество подтвержденных случаев заражения COVID-19, вероятно, возрастет в Польше из-за того, что люди возвращаются домой после периода летних отпусков.

По данным

Аппарата СНБО Украины, в Польше с начала эпидемии подтвердили 84 396 случаев инфицирования коронавирусом, 2 392 человека умерли, 66 740 пациентов выздоровели.