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УНН УНН · · Обновлено в 12:32
· Самоубийство · Суицид · Польша · Подросток
В Польше задержали украинца, который склонял детей к самоубийству

В Польше задержали украинца, который склонял детей к самоубийству (8 новостей)

«Польские сотрудники отдела по борь»

Польская полиция задержала 24-летнего гражданина Украины, который занимался склонением подростков к самоубийству. Об этом сообщает TVP3, информирует УНН.

"Сотрудники департамента по борьбе с киберпреступностью провинциального штаба полиции в Познани задержали 24-летнего мужчину, который призывал детей к причинению вреда себе и даже к попыткам самоубийства. Гражданин Украины призвал несовершеннолетних присоединиться к игре, напоминавшей "Синий кит", - говорится в сообщении.

Отмечается, что человек призвал русскоязычных подростков участвовать в опасной игре. С этой целью он создал специальную группу в социальной сети VKontakte.

"После информации о деятельности мужчины, сотрудники полиции вышли на него и задержали его в Лодськом воеводстве", - сообщают СМИ.

Указывается, что 24-летний украинец будет обвинен в склонении несовершеннолетних к причин...

Обновлено в 12:31 Отмечается, что 15 мая в 21:20 в полицию поступило сообщение от 16-летней хмельнитчанки. Девушка рассказала, что ее отец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершает домашнее насилие, бросается тяжелыми предметами в мать и сестру и угрожает всех убить.

Обновлено в 12:32 47-летний стрелок был обезврежен и задержан. 

ФОТО К НОВОСТИ: «В Польше задержали украинца, который склонял детей к самоубийству»
Фото В Польше украинец склонял подростков к самоубийствам, его задержали – СМИ
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Обозреватель Обозреватель  ·  16.05.20, 10:14 Мужчина склонял подростков к самоубийству
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АТН АТН  ·  16.05.20, 11:49 Польские сотрудники отдела по борь
UAinfo UAinfo  ·  16.05.20, 12:32 47-летний стрелок был обезврежен и задержан. 
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