В Польше задержали украинца, который склонял детей к самоубийству (8 новостей) «Польские сотрудники отдела по борь»

Польская полиция задержала 24-летнего гражданина Украины, который занимался склонением подростков к самоубийству. Об этом сообщает TVP3, информирует УНН.

"Сотрудники департамента по борьбе с киберпреступностью провинциального штаба полиции в Познани задержали 24-летнего мужчину, который призывал детей к причинению вреда себе и даже к попыткам самоубийства. Гражданин Украины призвал несовершеннолетних присоединиться к игре, напоминавшей "Синий кит", - говорится в сообщении. Отмечается, что человек призвал русскоязычных подростков участвовать в опасной игре. С этой целью он создал специальную группу в социальной сети VKontakte. "После информации о деятельности мужчины, сотрудники полиции вышли на него и задержали его в Лодськом воеводстве", - сообщают СМИ. Указывается, что 24-летний украинец будет обвинен в склонении несовершеннолетних к причин...

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