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В Полтаве расстреляли охранника кафе из-за замечания (7 новостей и 1 видео) «40-летний мужчина попал в реанимацию с тяжелыми ранениями головы»

В Полтаве во вторник, 6 августа, возле одного из кафе Шевченковского района города произошла стрельба, в результате которой пострадал один человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции области.

Как сообщается, 6 августа около 23:00 возле одного из заведений питания неизвестный мужчина совершил несколько выстрелов в охранника.

"Раненого в бессознательном состоянии госпитализированы в реанимационное отделение областной клинической больницы", - говорится в сообщении.

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По факту покушения на убийство сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований. Полиция проводит комплекс необходимых следственно-оперативных мероприятий.

Кроме того, правоохранители разыскивают подозреваемого.