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В Полтаве расстреляли охранника кафе из-за замечания

В Полтаве расстреляли охранника кафе из-за замечания (7 новостей и 1 видео)

«40-летний мужчина попал в реанимацию с тяжелыми ранениями головы»

В Полтаве во вторник, 6 августа, возле одного из кафе Шевченковского района города произошла стрельба, в результате которой пострадал один человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции области. 

Как сообщается, 6 августа около 23:00 возле одного из заведений питания неизвестный мужчина совершил несколько выстрелов в охранника. 

"Раненого в бессознательном состоянии госпитализированы в реанимационное отделение областной клинической больницы", - говорится в сообщении. 

В парке в Чикаго произошла стрельба
В парке в Чикаго произошла стрельба

По факту покушения на убийство сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований. Полиция проводит комплекс необходимых следственно-оперативных мероприятий.

Кроме того, правоохранители разыскивают подозреваемого.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Полтаве расстреляли охранника кафе из-за замечания»
Фото В Полтаве мужчина устроил стрельбу в кафе, есть пострадавший
Фото В Полтаве расстреляли охранника кафе из-за замечания
Фото Мужчина справлял нужду возле кафе в центре Полтавы и выстрелил в охранника за замечание
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Украинская правда Украинская правда  ·  07.08.19, 14:44 В городе Полтава неизвестный тяжело ранил из пистолета охранника кафе из-за замечания не ходить в туалет возле заведения общественного питания.
Факты Факты  ·  07.08.19, 15:27 40-летний мужчина попал в реанимацию с тяжелыми ранениями головы
УНН УНН  ·  07.08.19, 15:36 В Полтаве неизвесстный ранил из пистолета охранника заведения общественного питания. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.Так, 6 августа, около 23:00, возле одного из заведений…
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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  07.08.19, 15:44 В городе Полтава неизвестный тяжело ранил из пистолета охранника кафе из-за замечания не ходить в туалет возле заведения общественного питания, сообщает местное издание Коло. В полиции уточнили, что 6…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  07.08.19, 16:35 Во вторник, 6 августа, около 23:00, возле одного из заведений питания Шевченковского района Полтавы, неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в охранника, 1979 года рождения. Об этом говорится…
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