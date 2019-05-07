В порту под Одессой обнаружили кокаин в строительных материалах (3 новости) «Наркодельцы смешали кокаин с краской. »

В порту Южный Одесской области обнаружили партию кокаина, который смешали в ведрах с лакокрасочными материалами. Об этом сообщает Государственная фискальная служба во вторник, 7 мая.

"Товаром прикрытия для наркотиков, поступивших в морской торговый порт Южный из Колумбии, стали не традиционные бананы или ананасы, а лакокрасочные материалы. Креативные наркодельцы просто смешали в ведрах со строительным материалом кокаин. Ни визуально, ни с помощью экспресс-анализаторов и собак содержание наркотиков в грузе установить невозможно", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что наркоторговцы рассчитывали в "законный" способ ввезти в Украину в адрес одного из отечественных предприятий смешанный с лакокрасочными материалами кокаин, а потом выделить его в нарколаборатории.

Однако, сотрудники специалисты ГФС определили груз таким, который имеет потенциально высокий риск для возможного перемещения наркотиков. Они инициировали отбор образцов.

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"Эксперты Одесского управления по вопросам экспертиз и исследований Департамента налоговой и таможенной экспертизы ГФС в отобранных образцах обнаружили кокаин. В частности, в некоторых 30-килограммовых ведрах содержится до 3 кг этого наркотика. Это дает основания прогнозировать, что данное обнаружение может стать одной из рекордных кокаиновых партий", - говорят в службе.

Вес задержанного груза составляет почти 19,5 тонны. Общее количество чистого наркотика определят после проведения экспертизы.

По этому факту одесскими таможенниками в управление СБУ в Одесской области направлено уведомление об уголовном правонарушении по признакам статьи 305 УК Украины.

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Отметим, в последние месяцы в Украине участились случаи задержания наркодельцов с крупными партиями героина и кокаина. Так, в конце марта в Киевской области изъяли около 600 кг героина на 50 миллионовдолларов, а ранее СБУ перехватила в порту Южный 257 кг кокаина, который был доставлен в контейнере с бананами из Эквадора. Партию оценили в $51 млн.

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