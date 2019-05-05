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Политика
Газета День Газета День · · Обновлено в 22:25
· Украинцы · Акция
В Португалии подрались украинцы и участники акции Бессмертный полк

В Португалии подрались украинцы и участники акции Бессмертный полк (6 новостей)

«Агрессию вызвали плакаты о сталинизме и Донбассе»

Участники акции «Бессмертный полк» в столице Португалии в воскресенье днем напали на украинцев, которые вышли с альтернативной акцией о жертвах сталинского террора.

Об этом сообщил председатель Союза украинцев в Португалии (СУП) Павел Садоха в Facebook.

«Со стороны организаторов произошел акт агрессии против украинцев. Были вырваны плакаты, вырван и разбит телефон одной украинки и после акции было совершено нападение на автомобиль одного активиста украинской громады, на глазах его годовалого внука разбили фару в автомобиле, сам активист получил несколько ударов бейсбольной битой», - сообщил Павел Садоха.

По его убеждению, «сегодняшняя акция россиян в Лиссабоне еще раз доказала истинный характер «Бессмертного полка», а именно: пропаганда агрессии, ненависти и московского шовинизма».

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Председатель СУП сообщил, что в этом году россияне, коммунистическая партия Португалии и другие организации левого толка снова провели пропагандистскую акцию «Бессмертный полк» в Лиссабоне, несмотря на предупреждение со стороны Союза украинцев в Португалии, на письма Посла Украины в Португалии Инны Огнивец в муниципальный совет Лиссабона, встречи в прошлом году тогдашнего главы Всемирного Конгресса Украинцев (СКУ) Евгения Чолия с комиссаром по вопросам миграции Педро Калядо и депутатами португальского парламента..

В свою очередь, представители украинской громады в Португалии, узнав из социальных сетей о запланированной акции россиян, решили провести альтернативное мероприятие. Украинцы вышли с плакатами и лозунгами, которые показывают истинную роль Сталина в развязывании Второй мировой войны и многочисленных жертв сталинского террора, а также информацией о нынешней российско-украинской войны.

Обновлено в 21:42 Согласно информации телеканала, один из организаторов акции Вадим Кузьмин сообщил, что в горисполкоме Витебска "не считают возможным" проведение шествия 9 мая, так как мероприятие "не включено в план событий празднования Дня Победы".

Обновлено в 22:25 Акцию организовали российское посольство, Коммунистическая партия Португалии и организации левого направления. Представители украинской общины в Португалии вышли к участникам акции с антисталинскими плакатами, а также плакатами против нынешней российской агрессии.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Португалии подрались украинцы и участники акции Бессмертный полк»
Фото В Португалии участники акции "Бессмертный полк" напали на украинцев
Фото В Португалии подрались украинцы и участники акции Бессмертный полк
Фото В Лиссабоне участники российской пропагандистской акции «Бессмертный полк» напали на украинцев
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Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  05.05.19, 20:55 Агрессию вызвали плакаты о сталинизме и Донбассе.
Фокус Фокус  ·  05.05.19, 21:42 В белорусском городе Витебск местные власти наложили запрет на проведение акции "Бессмертный полк". Об этом сообщает телеканал Белсат. Согласно информации телеканала, один из организаторов акции…
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Униан Униан  ·  05.05.19, 22:25 Акцию организовали российское посольство, Коммунистическая партия Португалии и организации левого направления. Представители украинской общины в Португалии вышли к участникам акции с антисталинскими плакатами,…
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