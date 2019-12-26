В посольстве США осудили запуск российских поездов в Крым

Посольство США в Украине осудило открытие железнодорожного сообщения между Россией и оккупированным Крымом через Керченский пролив.
Обновлено в 16:27 В США считают, что запуск из России поезда в аннексированный Крым является вопиющим неуважением к суверенитету территориальной целостности Украины
Обновлено в 17:09 «Мы присоединяемся к украинским и другим европейским партнерам в осуждении запуска Россией железнодорожного сообщения между Россией и Крымом. Этот шаг со стороны России демонстрирует вопиющее неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины», - говорится в заявлении посольства в Twitter.