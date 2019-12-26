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Политика
Украинская правда Украинская правда · · Обновлено в 17:09
· США · Россия · Аннексированный Крым
В посольстве США осудили запуск российских поездов в Крым

В посольстве США осудили запуск российских поездов в Крым (5 новостей)

«Первый российский поезд прибыл в Симферополь 25 декабря»

Посольство США в Украине осудило открытие железнодорожного сообщения между Россией и оккупированным Крымом через Керченский пролив.

Обновлено в 16:27 В США считают, что запуск из России поезда в аннексированный Крым является вопиющим неуважением к суверенитету территориальной целостности Украины

Обновлено в 17:09 «Мы присоединяемся к украинским и другим европейским партнерам в осуждении запуска Россией железнодорожного сообщения между Россией и Крымом. Этот шаг со стороны России демонстрирует вопиющее неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины», - говорится в заявлении посольства в Twitter.

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Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  26.12.19, 14:21 Первый российский поезд прибыл в Симферополь 25 декабря.
Телеграф Телеграф  ·  26.12.19, 14:42 25 декабря в оккупированный Крым прибыл первый поезд из Российской Федерации.
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  26.12.19, 16:27 В США считают, что запуск из России поезда в аннексированный Крым является вопиющим неуважением к суверенитету территориальной целостности Украины
ForUm ForUm  ·  26.12.19, 17:09 Посольство США в Украине осудило открытие железнодорожного сообщения между Россией и оккупированным Крымом через Керченский пролив.Как сообщает «Европейская правда», с таким заявлением дипломатическая…
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