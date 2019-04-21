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В Праге украинцы выстроились в очередь до открытия избирательного участка

В Праге украинцы выстроились в очередь до открытия избирательного участка (3 новости)

«В воскресенье, 21 апреля, в Праге за полчаса до открытия избирательного участка выстроилась очередь из избирателей во время второго тура…»

Во время голосования в первом туре в Праге тоже наблюдались большие очереди из украинских избирателей В Чехии, в Праге, за полчаса до открытия избирательного участка уже выстроилась очередь из избирателей на втором туре выборов президента Украины. Об этом сообщает "Европейская правда". "Прага. Полчаса до открытия избирательного участка", - написал в Twitter посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис. Во время голосования в первом туре в Праге тоже наблюдались большие очереди из украинских избирателей. Украинцы голосуют в 72 странах мира. #Прага. Півгодини до відкриття виборчої дільниці pic.twitter.com/DB89bU2oQb — Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) 21 апреля 2019 г. Как сообщали "Комментарии" ,в Украине начался второй тур президентских выборов.

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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  21.04.19, 09:57 В столице Чехии за полчаса до открытия избирательного участка уже выстроилась очередь из избирателей на втором туре выборов президента Украины. Об этом написал посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис…
MIGnews MIGnews  ·  21.04.19, 10:57 В воскресенье, 21 апреля, в Праге за полчаса до открытия избирательного участка выстроилась очередь из избирателей во время второго тура выборов президента Украины.
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