В Праге украинцы выстроились в очередь до открытия избирательного участка

Во время голосования в первом туре в Праге тоже наблюдались большие очереди из украинских избирателей В Чехии, в Праге, за полчаса до открытия избирательного участка уже выстроилась очередь из избирателей на втором туре выборов президента Украины. Об этом сообщает "Европейская правда". "Прага. Полчаса до открытия избирательного участка", - написал в Twitter посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис. Во время голосования в первом туре в Праге тоже наблюдались большие очереди из украинских избирателей. Украинцы голосуют в 72 странах мира. #Прага. Півгодини до відкриття виборчої дільниці pic.twitter.com/DB89bU2oQb — Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) 21 апреля 2019 г. Как сообщали "Комментарии" ,в Украине начался второй тур президентских выборов.