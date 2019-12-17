  1. Главная
  2. Новости
  3. Экономика и финансы
  4. В правительстве обещают украинцам возможность выбирать банк для выплаты зарплаты
Экономика и финансы
УНН УНН · · Обновлено в 13:53
· Кабинет Министров Украины · Минфин · Житель · Финансы
В правительстве обещают украинцам возможность выбирать банк для выплаты зарплаты

В правительстве обещают украинцам возможность выбирать банк для выплаты зарплаты (13 новостей)

«Такая система существует в Европе»

"Работа началась с инициативы (Министра финансов Украины - ред.) Оксаны Маркаровой, и ведется совместно с Минфином и НБУ. В Украине существует явление, которое очень удивляет жителей развитых стран - "зарплатный проект". Это когда предприятие и банк договариваются о выплате зарплаты, не спрашивая мнения сотрудников. Им просто указывают на карточку какого банка они будут получать деньги", - написал Дубилет.

Дубилет отметил, что на самом деле, по закону сотрудники имеют право самостоятельно выбирать банк.

"Но на практике, если кто-то выбирает другой банк, бухгалтеры вынуждены для таких выплат формировать отдельные платежки. Поэтому работникам чаще всего в таком выборе просто отказывают. Мы хотим ввести систему, которая позволит украинцам свободно выбирать банки и при этом что не потребует от бухгалтеров лишней работы", - рассказал Дубилет.

По его словам, идея заключается в том, чтобы присоединиться к европейской практике.

"Рабочий просто указывает бухгалтеру свой IBAN (кто пропустил, IBAN - это номер счета, как в Европе, который у нас был введен этого года), а бухгалтер формирует простую ведомость для всех сотрудников, независимо от банка. А дальше уже банк, который обслуживает предприятие, автоматически разбрасывает деньги, куда надо.

Также Дубилет отмечает, что проект важен, поскольку, с одной стороны, украинцы получат больше свободы и лучше сервис. С другой стороны, банковская индустрия будет лучше развиваться за счет повышения конкуренции.

"Чтобы проект заработал, банкам нужно будет сделать небольшие доработки в своих системах (ничего сложного). Также, возможно, нужно будет запустить горячую линию, куда украинцы смогут жаловаться, если им отказывать в выборе банка. Рассчитываю, что сможем все это ввести уже в следующем года ", - добавил Дубилет.

Обновлено в 12:39 Правительство разрабатывает решение о предоставления работникам возможности выбирать банк для выплаты заработной платы. Об этом министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил в Facebook. "Мы начали проект, которым хотим побороть "зарплатное рабство". В Украине есть явление, которое удивляет жителей развитых стран,…

Обновлено в 13:53 И без того немалый список разного рода проектов, над которыми параллельно работает команда министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета, продолжает расширятся. Новая инициатива, реализуемая совместно с Минфином и НБУ, призвана покончить с «зарплатным рабством» в Украине. Речь о пресловутом явлении «зарплатный проект». Это ситуации, когда предприятие и банк договариваются о выплате зарплаты, не спрашивая мнение сотрудников. ...

ФОТО К НОВОСТИ: «В правительстве обещают украинцам возможность выбирать банк для выплаты зарплаты»
Фото Кабмин в 2020г намерен предоставить украинцам возможность выбирать банк для выплаты зарплаты
Фото В Кабмине анонсировали конец "зарплатного рабства"
Фото Украинцы смогут выбрать банк, в котором хотят получать зарплату
Фото Кабмин хочет побороть "зарплатное рабство": украинцы смогут получать деньги на карту любого банка
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  17.12.19, 10:04 Кабинет министров разрабатывает решение о предоставления работникам возможности выбирать банк для выплаты заработной платы, сообщил министр Кабинета министров Дмитрий .
Капитал Капитал  ·  17.12.19, 10:21 Кабинет министров разрабатывает решение о предоставления работникам возможности выбирать банк для выплаты заработной платы, сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет. «В Украине…
Факты Факты  ·  17.12.19, 10:47 Такая система существует в Европе
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  17.12.19, 10:49 Кабмин планирует предоставить украинцам возможность самостоятельно выбирать банк для выплаты зарплат. Нововведение ожидают внедрить уже в 2020 году. В Украине существует явление "зарплатный проект", которое…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  17.12.19, 10:56 В Украине готовят проект, который предоставит украинцам право самостоятельно выбирать банк, на карту которого они хотят получать зарплату. Об этом во вторник, 17 декабря, заявил министр Кабинета министров…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  17.12.19, 10:57 С 2020 года украинцы смогут самостоятельно выбирать банк, в котором будут получать зарплату. Над тем, чтобы обеспечить такую ​​возможность работает Кабмин вместе с Нацбанком, сообщил министр Кабинета…
Finance Finance  ·  17.12.19, 11:01 В Украине начат проект, которым планируют побороть ”зарплатное рабство”. Об этом министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет написал в FACEBOOK. По словам Дубилета, в Украине существует явление,…
Униан Униан  ·  17.12.19, 11:05 По словам Дубилета, работник будет указывать бухгалтеру компании свой IBAN, бухгалтер – формировать ведомость для всех сотрудников, а обслуживающий банк - автоматически разбрасывать деньги.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  17.12.19, 11:52 Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет анонсировал искоренение так называемого "зарплатного рабства", в результате которого человека фактически принуждают получать зарплату через конкретный…
Украинская правда Украинская правда  ·  17.12.19, 12:00 Министр кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что правительство разрабатывает проект, по которому большинство работников на практике смогут самостоятельно выбирать банк для выплаты заработной платы.
Фокус Фокус  ·  17.12.19, 12:39 Правительство разрабатывает решение о предоставления работникам возможности выбирать банк для выплаты заработной платы. Об этом министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил в Facebook. "Мы начали…
ITC.ua ITC.ua  ·  17.12.19, 13:53 И без того немалый список разного рода проектов, над которыми параллельно работает команда министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета, продолжает расширятся. Новая инициатива, реализуемая совместно…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Экономика и финансы»
В правительстве обещают украинцам возможность выбирать банк для выплаты зарплаты

В правительстве обещают украинцам возможность выбирать банк для выплаты зарплаты
Курс валют на 17 декабря: гривна продолжает укрепляться

Курс валют на 17 декабря: гривна продолжает укрепляться
Импорт электроэнергии из России может уничтожить украинскую генерацию, – Энергосообщество

Импорт электроэнергии из России может уничтожить украинскую генерацию, – Энергосообщество
Курс доллара вырос на закрытии межбанка

Курс доллара вырос на закрытии межбанка
Из Харькова в Болгарию, Израиль и Грузию: SkyUp открывает новые рейсы

Из Харькова в Болгарию, Израиль и Грузию: SkyUp открывает новые…
Стало известно, за чьи средства &quot;Киевгорстрой&quot; достроит дома &quot;Укрбуда&quot;

Стало известно, за чьи средства "Киевгорстрой" достроит дома "Укрбуда"
Санкции США не смогут остановить строительство &quot;Северного потока 2&quot; - Bloomberg

Санкции США не смогут остановить строительство "Северного потока 2" -…
Доллар ощутимо подешевел

Доллар ощутимо подешевел
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Украинский трейлер &quot;На высотах Нью-Йорка&quot;: подробности сюжета (Видео)

Украинский трейлер "На высотах Нью-Йорка": подробности сюжета (Видео)
Названо дату газових переговорів між Україною, Росією та ЄС

Названо дату газових переговорів між Україною, Росією та ЄС
Все дело в поле: Месси рассказал, почему любит играть на территории &quot;Реала&quot;

Все дело в поле: Месси рассказал, почему любит играть на…
Бывший вратарь сборной Испании отказался возглавить &quot;Карпаты&quot;

Бывший вратарь сборной Испании отказался возглавить "Карпаты"
Протестующие против земельной реформы аграрии перекрыли трассу &quot;Одесса- Киев&quot;

Протестующие против земельной реформы аграрии перекрыли трассу "Одесса- Киев"
Бритни Спирс снялась в ультракоротком топе без бюстгальтера (пикантное видео)

Бритни Спирс снялась в ультракоротком топе без бюстгальтера (пикантное видео)
Зеленский и Алиев договорились об увеличении товарооборота между странами

Зеленский и Алиев договорились об увеличении товарооборота между странами
Спас уже спящих детей: сотрудник &quot;Инфоксводоканала&quot; предотвратил взрыв в Одессе, - ФОТО

Спас уже спящих детей: сотрудник "Инфоксводоканала" предотвратил взрыв в Одессе,…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.