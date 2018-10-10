В представительстве НАТО считают, что промедление с реформой СБУ может подорвать доверие союзников к руководству Украины

Украине нецелесообразно откладывать реформирование Службы безопасности, так как это может подорвать доверие ее союзников. Об этом заявила заместитель главы Представительства НАТО в Украине Шэрон Ирон, передает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
В частности, она отметила, что реформа СБУ была подчеркнута, как ключевой приоритет, как в комплексном пакете помощи Украине, который был согласован на Варшавском саммите НАТО в 2016 году, так и в годовой национальной программе Украины.
"Нецелесообразно продолжать откладывать эту критически важную реформу, потому что это серьёзно подорвёт доверие союзников к готовности к лидерству руководства государства", - отметила Ирон и добавила, что реформа СБУ является одной из основных в реформировании национальной безопасности Украины.
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