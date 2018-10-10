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Политика
РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 15:53
· Реформы · НАТО · СБУ · Заместитель
В представительстве НАТО считают, что промедление с реформой СБУ может подорвать доверие союзников к руководству Украины

В представительстве НАТО считают, что промедление с реформой СБУ может подорвать доверие союзников к руководству Украины (6 новостей)

«В Представительстве НАТО в Украине предупредили, что промедление с реформированием СБУ может подорвать доверие союзников Украины»

Украине нецелесообразно откладывать реформирование Службы безопасности, так как это может подорвать доверие ее союзников. Об этом заявила заместитель главы Представительства НАТО в Украине Шэрон Ирон, передает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В частности, она отметила, что реформа СБУ была подчеркнута, как ключевой приоритет, как в комплексном пакете помощи Украине, который был согласован на Варшавском саммите НАТО в 2016 году, так и в годовой национальной программе Украины.

"Нецелесообразно продолжать откладывать эту критически важную реформу, потому что это серьёзно подорвёт доверие союзников к готовности к лидерству руководства государства", - отметила Ирон и добавила, что реформа СБУ является одной из основных в реформировании национальной безопасности Украины.

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Обновлено в 13:19 В Представительстве НАТО в Украине предупредили, что промедление с реформированием СБУ может подорвать доверие союзников Украины

Обновлено в 15:53 Заместитель главы Представительства НАТО в Украине Шэрон Ирон на "круглом столе" в Киеве заявила, что Украине не стоит откладывать реформу СБУ, поскольку...

ФОТО К НОВОСТИ: «В представительстве НАТО считают, что промедление с реформой СБУ может подорвать доверие союзников к руководству Украины»
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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  10.10.18, 11:08 Украине нецелесообразно откладывать реформирование Службы безопасности Украины, поскольку это может подорвать доверие ее союзников, считает заместитель главы Представительства НАТО в Украине Шэрон Ирон.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  10.10.18, 11:19 Украине нецелесообразно откладывать реформирование Службы безопасности Украины, поскольку это может подорвать доверие ее союзников, считает заместитель главы Представительства НАТО в Украине Шэрон Ирон.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  10.10.18, 13:19 В Представительстве НАТО в Украине предупредили, что промедление с реформированием СБУ может подорвать доверие союзников Украины
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  10.10.18, 15:53 Заместитель главы Представительства НАТО в Украине Шэрон Ирон на "круглом столе" в Киеве заявила, что Украине не стоит откладывать реформу СБУ, поскольку...
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