В представительстве НАТО считают, что промедление с реформой СБУ может подорвать доверие союзников к руководству Украины (6 новостей) «В Представительстве НАТО в Украине предупредили, что промедление с реформированием СБУ может подорвать доверие союзников Украины»

Украине нецелесообразно откладывать реформирование Службы безопасности, так как это может подорвать доверие ее союзников. Об этом заявила заместитель главы Представительства НАТО в Украине Шэрон Ирон, передает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В частности, она отметила, что реформа СБУ была подчеркнута, как ключевой приоритет, как в комплексном пакете помощи Украине, который был согласован на Варшавском саммите НАТО в 2016 году, так и в годовой национальной программе Украины.

"Нецелесообразно продолжать откладывать эту критически важную реформу, потому что это серьёзно подорвёт доверие союзников к готовности к лидерству руководства государства", - отметила Ирон и добавила, что реформа СБУ является одной из основных в реформировании национальной безопасности Украины.

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