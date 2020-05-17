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В Пуэрто-Рико проведут референдум о присоединении к США

В Пуэрто-Рико проведут референдум о присоединении к США (6 новостей)

«Голосування призначене на 3 листопада в день загальних виборів на острові»

Губернатор Пуэрто-Рико Ванда Васкес подписала закон о проведении референдума по вопросу присоединения острова к США в качестве штата 3 ноября. Референдум пройдет одновременно с местными выборами, однако он не предусматривает того, что США должны будут принять результаты голосования.

Об этом 16 мая сообщил местный телеканал Univision.

Окончательное решение о присоединении нового штата в состав страны должно быть принято Конгрессом США.

Отметим, что Пуэрто-Рико был аннексирован США во время испано-американской войны 1898 года. Его нынешний международно-правовой статус во многом противоречив.

Так, пуэрториканцы официально считаются гражданами США, но не платят налогов в федеральную казну и не имеют права участвовать в выборах президента.

Верховная законодательная власть на острове принадлежит Конгрессу США, но в Палате представителей интересы Пуэрто-Рико представляет комиссар-резидент, не имеющий права голоса.

Исполнительная власть на ост...

Обновлено в 08:54 В субботу, 16 мая, губернатор Пуэрто-Рико Ванда Васкес подписала закон о проведении референдума по вопросу присоединения острова к США в качестве штата 3 ноября.

Обновлено в 09:33 Губернатор свободно ассоциированного государства Пуэрто-Рико Ванда Васкес Гарсед подписала законопроект об окончательном определении его политического статуса и проведении референдума о вхождении в состав США. Согласно законопроекту, голосование назначено на 3 ноября в день всеобщих выборов на острове. «Пришло время для 3,2 миллиона американских граждан, проживающих в Пуэрто-Рико, перестать быть последними в очереди. Полное равенство!» — написала в Twitter губернатор. Сейчас у Пуэрто-Рико статус «неинкорпорированной организованной территории». Он означает, что остров находится под управлением США, но не является их неотъемлемой частью. Действие американской Конституции на его территории ограничено. В конгрессе Пуэрто-Рико представлен только одним делегатом, у которого нет права голоса. Он не участвует в выборах президента, при этом может...

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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  17.05.20, 03:14   Губернатор Пуэрто-Рико Ванда Васкес подписала закон о проведении референдума по вопросу присоединения острова к США в качестве штата 3 ноября. Об этом 16 мая сообщил местный телеканал Univision.   Отмечается,…
Главком Главком  ·  17.05.20, 05:19 Голосування призначене на 3 листопада в день загальних виборів на острові
Новый Регион Новый Регион  ·  17.05.20, 08:01 Губернатор Пуэрто-Рико Ванда Васкес подписала закон о проведении 3 ноября референдума по вопросу присоединения острова к США в качестве штата. Об этом в субботу сообщил местный телеканал Univision. Телеканал…
MIGnews MIGnews  ·  17.05.20, 08:54 В субботу, 16 мая, губернатор Пуэрто-Рико Ванда Васкес подписала закон о проведении референдума по вопросу присоединения острова к США в качестве штата 3 ноября.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Капитал Капитал  ·  17.05.20, 09:33 Губернатор свободно ассоциированного государства Пуэрто-Рико Ванда Васкес Гарсед подписала законопроект об окончательном определении его политического статуса и проведении референдума о вхождении…
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