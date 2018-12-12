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Политика
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ · · Обновлено в 18:29
· Конституционный суд · Суд · Оппоблок · Томос
В Раде просят ВСУ признать неконституционным постановление об обращении в Фанар по томосу

В Раде просят ВСУ признать неконституционным постановление об обращении в Фанар по томосу (7 новостей)

«Депутаты отмечают, что Украина должна быть нейтральным государством.  »

47 депутатов Рады, в основном из Оппоблока, попросили Конституционный суд признать незаконным постановление Верховной Рады, которая поддержала обращение президента Петра Порошенко к вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Православной церкви в Украине. Представление опубликовано на сайте КС.

Документ подали уполномоченные депутаты Вадим Новинский и Александр Долженков.

Большинство подписавшихся под представлением - члены фракции Оппозиционного блока.

Они считают, что поддержка парламентом обращения к вселенскому патриарху об автокефалии "нивелирует религиозную свободу и межконфессиональный мир в Украине, нарушает права и свободы граждан, в частности конституционное право на свободу мировоззрения и вероисповедания и является прямым вмешательством государства в церковные дела".

Конституционный суд поддержал законопроект о курсе Украины на ЕС и НАТО
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17 апреля 2018 года президент Петр Порошенко призвал патриарха Варфоломея предоставить Киеву Томос (указ) об автокефалии православной церкви в Украине. 

19 апреля это обращение поддержала Верховная Рада.

Обновлено в 17:12 Депутаты отмечают, что Украина должна быть нейтральным государством.

Обновлено в 18:29 "Поддержка Верховной Радой Украины такого обращения ко вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии Украинской православной церкви в Украине, наоборот, нивелирует религиозную свободу и межконфессиональный мир в Украине, нарушает права и свободы граждан, в частности конституционное право на свободу мировоззрения и вероисповедания и является прямым вмешательством государства в церковные дела", сказано в преставлении.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Раде просят ВСУ признать неконституционным постановление об обращении в Фанар по томосу»
Фото Суд просят признать неконституционным обращение Рады по томосу
Фото Депутаты просят КС признать неконституционным постановление Рады об обращении к Вселенскому патриарху по Томосу
Фото В Раде просят ВСУ признать неконституционным постановление об обращении в Фанар по томосу
Фото 47 нардепов попросили Конституционный Суд признать постановление ВР о томосе незаконным
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Украинская правда Украинская правда  ·  12.12.18, 15:13 47 народных депутатов попросили Конституционный суд признать незаконным постановление Верховной Рады, которая поддержала обращение президента Петра Порошенко о предоставлении автокефалии Украинской православной…
Капитал Капитал  ·  12.12.18, 15:27 47 народных депутатов попросили Конституционный суд признать незаконным постановление Верховной Рады, которая поддержала обращение президента Петра Порошенко о предоставлении автокефалии украинской…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  12.12.18, 16:20 47 народных депутатов обратились с конституционным представлением в Конституционный суд (КС) Украины с просьбой признать неконституционным постановление Верховной Рады о поддержке обращения президента…
РБК Украина РБК Украина  ·  12.12.18, 16:50 47 народных депутатов обратились в Конституционный суд (КС) Украины с просьбой признать неконституционным постановление Верховной рады о поддержке обращения президента Украины Петра Порошенко к Вселенскому…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  12.12.18, 17:12 Депутаты отмечают, что Украина должна быть нейтральным государством.  
Гордон Гордон  ·  12.12.18, 18:29 Уполномоченными представителями по конституционному представлению выбрали нардепов от Оппозиционного блока Вадима Новинского и Александра Долженкова.47 народных депутатов подали в Конституционный Суд…
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