В Раде просят ВСУ признать неконституционным постановление об обращении в Фанар по томосу (7 новостей) «Депутаты отмечают, что Украина должна быть нейтральным государством. »

47 депутатов Рады, в основном из Оппоблока, попросили Конституционный суд признать незаконным постановление Верховной Рады, которая поддержала обращение президента Петра Порошенко к вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Православной церкви в Украине. Представление опубликовано на сайте КС.

Документ подали уполномоченные депутаты Вадим Новинский и Александр Долженков.

Большинство подписавшихся под представлением - члены фракции Оппозиционного блока.

Они считают, что поддержка парламентом обращения к вселенскому патриарху об автокефалии "нивелирует религиозную свободу и межконфессиональный мир в Украине, нарушает права и свободы граждан, в частности конституционное право на свободу мировоззрения и вероисповедания и является прямым вмешательством государства в церковные дела".

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17 апреля 2018 года президент Петр Порошенко призвал патриарха Варфоломея предоставить Киеву Томос (указ) об автокефалии православной церкви в Украине.

19 апреля это обращение поддержала Верховная Рада.

Обновлено в 17:12 Депутаты отмечают, что Украина должна быть нейтральным государством.

Обновлено в 18:29 "Поддержка Верховной Радой Украины такого обращения ко вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии Украинской православной церкви в Украине, наоборот, нивелирует религиозную свободу и межконфессиональный мир в Украине, нарушает права и свободы граждан, в частности конституционное право на свободу мировоззрения и вероисповедания и является прямым вмешательством государства в церковные дела", сказано в преставлении.