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В Раду могут пройти партии "Слуга народа", "ОП - За життя", БПП и "Батькивщина", - опрос

В Раду могут пройти партии "Слуга народа", "ОП - За життя", БПП и "Батькивщина", - опрос (6 новостей)

«Опубликованы результаты социологического опроса Пятипроцентный барьер на выборах в Верховную Раду Украины преодолевают четыре политические силы, говорится в данных роллингового…»

Согласно опросу Центра "Социальный мониторинг" и института социсследований имени Яременко, в Верховную Раду проходят партии "Слуга народа" президента Владимира Зеленского, "Оппозиционная платформа – За жизнь", Блок Петра Порошенко и "Батьківщина" Юлии Тимошенко.Если бы парламентские выборы в Украине проходили в ближайшее воскресенье, наибольшую поддержку получила бы партия "Слуга народа" президента Украины Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют результаты роллингового исследования, проведенного Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований имени Яременко, обнародованные 23 мая в агентстве "Интерфакс-Украина".

Среди респондентов, которые намерены голосовать и определились, результаты распределились следующим образом:

39,9% за партию "Слуга народа;

11,2% за "Оппозиционную платформу - За жизнь";

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9,9% за Блок Петра Порошенко "Солидарность";

9,6% за партию "Батьківщина" Юлии Тимошенко;

3-процентный барьер, который предлагал ввести президент Украины Владимир Зеленский, преодолевают:

5,7% партия "Сила и честь" экс-главы Службы безопасности Украины, бывшего начальника Главного управления военной разведки Минобороны Игоря Смешко.

4,3% партия "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко.

3,2% партия "Оппозиционный блок Партия мира и развития"

3% партия "Голос" Святослава Вакарчука

За Радикальную партию Олега Ляшко готовы проголосовать 2,8%, за объединение "Самопоміч", 2%, Всеукраинское объединение "Свобода" 1,9%, партию Владимира Гройсмана 1,4%, "Гражданскую платформу Надежды Савченко" 1,2%, Аграрную партию 1,1%. Остальные партии готовы поддержать не более 0,5% опрошенных.

Опрос проводился с 16 по 21 мая по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Было опрошено более 2,1 тыс. респондентов старше 18 лет. Погрешность репрезентативности исследования не превышает 2,2%.

21 мая президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады VIII созыва и назначении внеочередных парламентских выборов на 21 июля. По словам президента, юридическим основанием для роспуска нынешнего состава Рады является отсутствие с 2016 года коалиции.

Зеленский также предложил председателю Верховной Рады Андрею Парубию созвать 22 мая внеочередное пленарное заседание парламента, чтобы внести в повестку сессии вопросы о принятии изменений в законы "О выборах народных депутатов Украины" и "О публичных закупках".

Президент предлагал отменить мажоритарную систему и снизить проходной барьер в Раду до 3%.

На внеочередном заседании парламента 22 мая законопроекты Зеленского не включили в повестку сессии. Следующее заседание Рады состоится 28 мая.

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Главред Главред  ·  23.05.19, 12:42 Опубликованы результаты социологического опроса Пятипроцентный барьер на выборах в Верховную Раду Украины преодолевают четыре политические силы, говорится в данных роллингового исследования, проведенного...
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  23.05.19, 12:54 Киев. 23 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее воскресенье, то в парламент по пятипроцентному барьеру могли бы пройти партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  23.05.19, 12:58 Киев. 23 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее воскресенье, то в парламент по пятипроцентному барьеру могли бы пройти партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа…
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