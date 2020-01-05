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В районе Золотого украинские военные подорвались на мине. Один погиб, второй тяжело ранен (6 новостей) «На месте подрыва работает следственная рабочая группа, которая выясняет обстоятельства происшествия»

Сегодня на Донбассе в районе населенного пункта Золотое-4, в результате наезда на неизвестное взрывное устройство (вероятно противотанковая мина ТМ-62) произошел подрыв грузового автомобиля ГАЗ-66 одного из подразделений Объединенных сил, который осуществлял мероприятия логистического обеспечения. Об этом сообщает штаб ООС.

В результате взрыва один военнослужащий погиб, еще один получил тяжелые ранения.

На месте взрыва работает следственная группа, которая выясняет все обстоятельства происшествия.

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"Командование объединенных сил выражает глубокие соболезнования близким и родным погибшего военнослужащего", - отметили в штабе.

Обновлено в 14:05 Вблизи н.п.Хутор Вольный автомобиль одного из подразделений Объединенных сил подорвался на неизвестном взрывном устройстве: один военнослужащий погиб, еще один получил тяжелые ранения.