В районе Золотого украинские военные подорвались на мине. Один погиб, второй тяжело ранен

Сегодня на Донбассе в районе населенного пункта Золотое-4, в результате наезда на неизвестное взрывное устройство (вероятно противотанковая мина ТМ-62) произошел подрыв грузового автомобиля ГАЗ-66 одного из подразделений Объединенных сил, который осуществлял мероприятия логистического обеспечения. Об этом сообщает штаб ООС.
В результате взрыва один военнослужащий погиб, еще один получил тяжелые ранения.
На месте взрыва работает следственная группа, которая выясняет все обстоятельства происшествия.
"Командование объединенных сил выражает глубокие соболезнования близким и родным погибшего военнослужащего", - отметили в штабе.
Обновлено в 14:05 Вблизи н.п.Хутор Вольный автомобиль одного из подразделений Объединенных сил подорвался на неизвестном взрывном устройстве: один военнослужащий погиб, еще один получил тяжелые ранения.