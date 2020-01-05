  1. Главная
  2. Новости
  3. Происшествия
  4. В районе Золотого украинские военные подорвались на мине. Один погиб, второй тяжело ранен
Происшествия
Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 14:05
· Автомобили · Населенный пункт · Взрывное устройство · Противотанковая мина · Автомобиль · Результат
В районе Золотого украинские военные подорвались на мине. Один погиб, второй тяжело ранен

В районе Золотого украинские военные подорвались на мине. Один погиб, второй тяжело ранен (6 новостей)

«На месте подрыва работает следственная рабочая группа, которая выясняет обстоятельства происшествия»

Сегодня на Донбассе в районе населенного пункта Золотое-4, в результате наезда на неизвестное взрывное устройство (вероятно противотанковая мина ТМ-62) произошел подрыв грузового автомобиля ГАЗ-66 одного из подразделений Объединенных сил, который осуществлял мероприятия логистического обеспечения. Об этом сообщает штаб ООС.

В результате взрыва один военнослужащий погиб, еще один получил тяжелые ранения.

На месте взрыва работает следственная группа, которая выясняет все обстоятельства происшествия.

КПВВ Каланчак не будет пропускать автомобили
КПВВ Каланчак не будет пропускать автомобили

"Командование объединенных сил выражает глубокие соболезнования близким и родным погибшего военнослужащего", - отметили в штабе.

Обновлено в 14:05 Вблизи н.п.Хутор Вольный автомобиль одного из подразделений Объединенных сил подорвался на неизвестном взрывном устройстве: один военнослужащий погиб, еще один получил тяжелые ранения.

ФОТО К НОВОСТИ: «В районе Золотого украинские военные подорвались на мине. Один погиб, второй тяжело ранен»
Фото В районе Золотого украинские военные подорвались на мине. Один погиб, второй тяжело ранен
Фото На Донбассе на мине подорвался автомобиль с украинскими военными, один боец погиб
Фото На Донбассе автомобиль с военными наехал на мину: один боец погиб, еще один – тяжело травмирован
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Гордон Гордон  ·  05.01.20, 12:48 Военный журналист Юрий Бутусов заявил, что украинские военнослужащие дважды – 4 и 5 января –подорвались на собственных минах на одном и том же опорном пункте.Сегодня в районе населенного пункта…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  05.01.20, 12:55 Сегодня, 5 января, в районе населенного пункта Золотое-4, в результате наезда на неизвестное взрывное устройство (вероятно противотанковая мина ТМ-62) произошел подрыв грузового автомобиля ГАЗ-66 одного…
Униан Униан  ·  05.01.20, 13:16 На месте подрыва работает следственная рабочая группа, которая выясняет обстоятельства происшествия.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Украинская правда Украинская правда  ·  05.01.20, 14:05 Вблизи н.п.Хутор Вольный автомобиль одного из подразделений Объединенных сил подорвался на неизвестном взрывном устройстве: один военнослужащий погиб, еще один получил тяжелые ранения.
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Происшествия»
В районе Золотого украинские военные подорвались на мине. Один погиб, второй тяжело ранен

В районе Золотого украинские военные подорвались на мине. Один погиб,…
Полиция задержала жителя Харьковской области, который &quot;заминировал&quot; ж/д вокзал в Полтаве

Полиция задержала жителя Харьковской области, который "заминировал" ж/д вокзал в…
В 2019 году на дорогах Осло в ДТП погиб лишь один человек

В 2019 году на дорогах Осло в ДТП погиб лишь…
В Киеве Volkswagen врезался в припаркованный Suzuki и перевернулся, а пьяный водитель лег отдохнуть

В Киеве Volkswagen врезался в припаркованный Suzuki и перевернулся, а…
В Черниговской области автомобиль упал в реку, водитель погиб

В Черниговской области автомобиль упал в реку, водитель погиб
Тепловоз пассажирского поезда &quot;Харьков-Херсон&quot; загорелся на ходу. ФОТОрепортаж

Тепловоз пассажирского поезда "Харьков-Херсон" загорелся на ходу. ФОТОрепортаж
На полигоне &quot;Широкий лан&quot; произошел пожар, военный получил ожоги

На полигоне "Широкий лан" произошел пожар, военный получил ожоги
В первый день года пьяный на Контрактовой площади в Киеве разлил горячий глинтвейн на прохожих. Пострадал ребенок

В первый день года пьяный на Контрактовой площади в Киеве…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Зинченко был лучшим в кубковой игре

Зинченко был лучшим в кубковой игре
Australian Open-2020. Призовые по раундам

Australian Open-2020. Призовые по раундам
В Хорватии проходит второй тур выборов президента

В Хорватии проходит второй тур выборов президента
Тесная кухня: 7 приемов, чтобы увеличить пространство

Тесная кухня: 7 приемов, чтобы увеличить пространство
Рода Стюарта арестовали: причина

Рода Стюарта арестовали: причина
Какой состав мог быть у Днепра, если бы клуб оставался на плаву

Какой состав мог быть у Днепра, если бы клуб оставался…
Пожары превратили страну в ад: Над Австралией небеса окрасились в кровавый цвет

Пожары превратили страну в ад: Над Австралией небеса окрасились в…
&quot;Зеленський вкотре довів, що йому байдуже на Крим&quot;: в &quot;ЄС&quot; відреагували на візит Dr. Alban в Україну

"Зеленський вкотре довів, що йому байдуже на Крим": в "ЄС"…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.