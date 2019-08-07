В разговоре с Зеленским Путин потребовал предоставить ОРДЛО особый статус (12 новостей) «В Кремле снова заявили о необходимости предоставить террористическим группировкам «ДНР» и «ЛНР» особый статус»

Президент России Владимир Путин и Президент Украины Владимир Зеленский во время сегодняшнего телефонного разговора договорились активизировать работу по освобождению удерживаемых лиц. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента РФ, передают Українськi Новини. "По инициативе украинской ст

Обновлено в 15:51 В то же время, пресс-служба Кремля заявила, что во время разговора президентов была подтверждена "исключительная важность последовательной реализации минских договорённостей, включая юридические аспекты предоставления ДНР и ЛНР особого статуса".