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Политика
ИА Українські Новини ИА Українські Новини · · Обновлено в 15:51
· Президент Украины · Боевики
В разговоре с Зеленским Путин потребовал предоставить ОРДЛО особый статус

В разговоре с Зеленским Путин потребовал предоставить ОРДЛО особый статус (12 новостей)

«В Кремле снова заявили о необходимости предоставить террористическим группировкам «ДНР» и «ЛНР» особый статус»

Президент России Владимир Путин и Президент Украины Владимир Зеленский во время сегодняшнего телефонного разговора договорились активизировать работу по освобождению удерживаемых лиц. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента РФ, передают Українськi Новини. "По инициативе украинской ст

Обновлено в 15:51 В то же время, пресс-служба Кремля заявила, что во время разговора президентов была подтверждена "исключительная важность последовательной реализации минских договорённостей, включая юридические аспекты предоставления ДНР и ЛНР особого статуса".

ФОТО К НОВОСТИ: «В разговоре с Зеленским Путин потребовал предоставить ОРДЛО особый статус»
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РБК Украина РБК Украина  ·  07.08.19, 13:01 Президент России Владимир Путин требует закрепить особый статус Донбасса и "прекратить обстрелы украинскими войсками". Об этом сообщает пресс-служба российского президента.Новость дополняется 
Фокус Фокус  ·  07.08.19, 13:24 В ходе сегодняшней телефонного разговора с Владимиром Зеленским, Владимир Путин потребовал "прекратить обстрелы украинскими войсками" и предоставить "ДНР" и "ЛНР" особый статус. Об этом сообщает пресс-служба…
MIGnews MIGnews  ·  07.08.19, 13:28 Также во время разговора была отмечена необходимость конструктивного диалога между сторонами, в том числе в рамках Минской группы.
Униан Униан  ·  07.08.19, 13:38 В Кремле снова заявили о необходимости предоставить террористическим группировкам «ДНР» и «ЛНР» особый статус.
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  07.08.19, 13:48 Представительство российского президента Владимира Путина заявило, что тот во время разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским отметил "особый...
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  07.08.19, 14:35 Украина не пойдет на внесение изменений в Конституцию Украины относительно "особого статуса Донбасса",  чего добивается Россия
Гордон Гордон  ·  07.08.19, 15:51 Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что будет защищать права всех украинцев, независимо от того, где они находятся. Для…
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