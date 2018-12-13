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Политика
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина · · Обновлено в 15:18
· Центр Киева · Филарет
В резиденции Филарета начался Архиерейский собор УПЦ КП: выбирают кандидатуру на пост главы Украинской церкви

В резиденции Филарета начался Архиерейский собор УПЦ КП: выбирают кандидатуру на пост главы Украинской церкви (8 новостей)

«В резиденции Филарета проходит Архиерейский собор»

В 12:00 четверга в Киевской патриархии начнется Архиерейский собор Украинской православной церкви Киевского патриархата, в ходе которого иерархи планируют обсудить ряд вопросов и согласовать решения относительно назначенного на 15 декабря Объединительного собора по созданию поместной Украинской православной церкви, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник.

Обновлено в 15:18 Отмечается, что на собор собрались все иерархи УПЦ КП. Главный вопрос на повестке дня – выбор кандидатуры на должность главы независимой Украинской церкви.

Обновлено в 15:18 Также на соборе решается вопрос о процедуре избрания предстоятеля во время Объединительного собора церквей, который должен состояться уже 15 декабря.

ФОТО К НОВОСТИ: «В резиденции Филарета начался Архиерейский собор УПЦ КП: выбирают кандидатуру на пост главы Украинской церкви»
Фото Иерархи УПЦ КП собрались на собор: решают, выдвигать ли своего представителя на должность главы поместной церкви
Фото В резиденции Филарета начался Архиерейский собор УПЦ КП: выбирают кандидатуру на пост главы Украинской церкви
Фото У патриарха Филарета походит Архиерейский собор УПЦ КП
Фото У патриарха Филарета проходит Архиерейский собор УПЦ КП
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  13.12.18, 11:43 Собор начнется в полдень в резиденции Филарета в Киеве.  
Униан Униан  ·  13.12.18, 13:12 В резиденции Филарета проходит Архиерейский собор.
Новое Время Новое Время  ·  13.12.18, 13:39 В четверг, 13 декабря, в резиденции патриарха Филарета начался Архиерейский собор УПЦ КП.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  13.12.18, 14:08 В четверг, 13 декабря, в резиденции патриарха Филарета начался Архиерейский собор УПЦ КП.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  13.12.18, 14:56 Між тим у ці хвилини у резиденції Філарета триває Архієрейський собор УПЦ Київського патріархату. Під час нього ієрархи мають погодити рішення щодо об'єднавчого собору, який відбудеться 15 грудня. #УПЦ…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  13.12.18, 15:18 В резиденции патриарха Филарета в четверг, 13 декабря, начался Архиерейский собор УПЦ КП. Его решили провести за два дня до общего Объединительного собора, сообщает ТСН. Отмечается, что на собор собрались…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  13.12.18, 15:18 В резиденции патриарха Филарета в четверг, 13 декабря, начался Архиерейский собор УПЦ КП. Его решили провести за два дня до общего Объединительного собора, сообщает ТСН. Отмечается, что на собор собрались…
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