В резиденции Филарета начался Архиерейский собор УПЦ КП: выбирают кандидатуру на пост главы Украинской церкви

В 12:00 четверга в Киевской патриархии начнется Архиерейский собор Украинской православной церкви Киевского патриархата, в ходе которого иерархи планируют обсудить ряд вопросов и согласовать решения относительно назначенного на 15 декабря Объединительного собора по созданию поместной Украинской православной церкви, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник.

Обновлено в 15:18 Отмечается, что на собор собрались все иерархи УПЦ КП. Главный вопрос на повестке дня – выбор кандидатуры на должность главы независимой Украинской церкви.

Обновлено в 15:18 Также на соборе решается вопрос о процедуре избрания предстоятеля во время Объединительного собора церквей, который должен состояться уже 15 декабря.