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В результате боевых действий на Донбассе один украинский военный погиб, еще двое получили ранения, - ООС

В результате боевых действий на Донбассе один украинский военный погиб, еще двое получили ранения, - ООС (7 новостей)

«Один военнослужащий Объединенных сил погиб на Донбассе в результате обстрелов, еще двое получили ранения»

Боевики на Донбассе с начала суток 7 мая 13 раз нарушили режим прекращения огня, сообщили в штабе операции Объединенных сил.С начала суток 7 мая на Донбассе в результате обстрелов со стороны боевиков один украинский военный погиб, еще двое получили ранения. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

"С начала суток враг 13 раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 и 82 мм, боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия", рассказали в пресс-центре.

В штабе подчеркнули, что ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой.

Боевики 28 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб 1 военный…
Боевики 28 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб 1 военный…

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.В зоне конфликта периодически объявляют перемирия. В полночь 18 апреля Украина в одностороннем порядке ввела режим прекращения огня на Донбассе на пасхальные праздники, боевики нарушили его в первые сутки.

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Канал 112 Канал 112  ·  07.05.19, 18:27 За день боевики 13 раз обстреливали позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донбассе, в результате боевых действий один украинский военный погиб, еще двое получили ранения. Об этом говорится в сообщении,…
Украинская правда Украинская правда  ·  07.05.19, 18:35 Один военнослужащий Объединенных сил погиб на Донбассе в результате обстрелов, еще двое получили ранения.
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  07.05.19, 18:42 После того, как Объединенные силы продвинулись на километр под Луганском и заняли выгодные позиции, боевики 13 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) во вторник, 1 украинский…
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  07.05.19, 18:50 С начала суток 7 мая в районе проведения операции Объединенных сил враг 13 раз нарушил режим прекращения огня
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  07.05.19, 18:50 Сегодня, 7 мая, в Донбассе в результате обстрелов боевиков погиб военный, еще двое бойцов получили ранения. Об этом сообщает штаб ООС.Отмечается, что с начала суток по состоянию на 18:00 боевики 13 раз…
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