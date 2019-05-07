В результате боевых действий на Донбассе один украинский военный погиб, еще двое получили ранения, - ООС (7 новостей) «Один военнослужащий Объединенных сил погиб на Донбассе в результате обстрелов, еще двое получили ранения»

Боевики на Донбассе с начала суток 7 мая 13 раз нарушили режим прекращения огня, сообщили в штабе операции Объединенных сил.С начала суток 7 мая на Донбассе в результате обстрелов со стороны боевиков один украинский военный погиб, еще двое получили ранения. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

"С начала суток враг 13 раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 и 82 мм, боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия", рассказали в пресс-центре.

В штабе подчеркнули, что ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой.

Боевики 28 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб 1 военный…

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.В зоне конфликта периодически объявляют перемирия. В полночь 18 апреля Украина в одностороннем порядке ввела режим прекращения огня на Донбассе на пасхальные праздники, боевики нарушили его в первые сутки.