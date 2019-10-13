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УНН УНН · · Обновлено в 08:59
· Япония · Гибель · Обрушение
В результате тайфуна "Хагибис" в Японии погибли не менее 8 человек

В результате тайфуна "Хагибис" в Японии погибли не менее 8 человек (7 новостей)

«На данный момент количество погибших составило 4 человека»

Число жертв тайфуна "Хагибис", который обрушился на Японию, возросло до 10 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на японский телеканал TBS.

По крайней мере 22 человека числятся пропавшими без вести, еще около 150 получили травмы различной степени тяжести.

Япония продолжает оправляться от транспортного коллапса, вызванного ударом стихии. Работа столичных аэропортов Ханэда и Нарита возобновлена, однако железнодорожное сообщение по многим направлениям, включая многие линии поездов в Токио, по-прежнему приостановлено. Местные власти обещают возобновить транспортное сообщение в течение воскресенья.

Наиболее тяжелая ситуация сложилась в префектуре Нагано, где разлив реки Синано привел к затоплению обширных территорий. В настоящее время местные экстренные службы при поддержке отрядов Сил самообороны проводят там спасательные работы. Токио в целом смог избежать серьезного ущерба от удара стихии, он ограничивается поломанными деревьями и подтоплением в районе Сэтагая, где накануне произошел разлив реки Тамагава. В настоящее время ситуация там нормализовалась. В префектуре Сайтама из-за наводнения оказался отрезанным дом престарелых, в котором находятся около 260 человек. Спасатели на лодках проводят их эвакуацию.

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На данный момент без света остаются приблизительно 340 тысяч домов в различных частях центральной Японии. Удар стихии также вызвал перебои в подаче воды в ряде областей.

Премьер Японии Синдзо Абэ в воскресенье провел экстренное заседание кабинета министров, на котором отдал распоряжение профильным министерствам и ведомствам делать все необходимое для минимизации последствий стихийного бедствия и в первую очередь спасения жизней людей.

Как писал УНН тайфун "Хагибис" в субботу достиг главного японского острова Хонсю и направился в сторону Токио.

Обновлено в 07:53 На данный момент количество погибших составило 4 человека.

Обновлено в 08:59 #Hagibis blows through Japan#Hagibis #Typhoonhttps://t.co/xZHPRNU5fb pic.twitter.com/ohunClvuJx

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Телеграф Телеграф  ·  13.10.19, 07:53 На данный момент количество погибших составило 4 человека.
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  13.10.19, 08:59 В результате тайфуна Хагибис, который считается самым мощным за последние 60 лет в Японии, погибли не менее 14 человек. Об этом сообщает Deutsche Welle.По данным телеканала NHK ,126 человек травмированы,…
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