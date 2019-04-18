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В РФ анонсировали запуск пробного поезда по Керченскому мосту

В РФ анонсировали запуск пробного поезда по Керченскому мосту (4 новости)

«В России анонсировали запуск пробного поезда по Керченскому мосту, который состоится августе-сентябре 2019 года. Об этом сообщил председатель российского правительства…»

Незаконная власть Крыма вместе со страной-оккупантом создает еще одно соединение – на этот раз железнодорожное. Оккупанты уверяют, что пробный поезд через Крымский мост запустят уже в августе-сентябре 2019 года.

Этот железнодорожный переезд также соединит страну-оккупанта с украинским полуостровом, заявил "заместитель председателя" российского правительства Крыма Михаил Селезнев во время выступления на так называемом "Ялтинском экономическом форуме, сообщает ТАСС.

Представитель оккупантов подчеркнул, что "первое полотно со стороны Тамани и со стороны оккупированного Крыма проложено сквозь мост".

Раскрою маленькую тайну, в августе-сентябре будет осуществлен первый пробный движение (железнодорожной частью – 24 канал) Крымского моста для того, чтобы отрегулировать все процессы. Начало сообщения, как и планировалось, состоится в декабре, – сказал он.

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Отметим, лидер страны-оккупанта Владимир Путин также утверждает, что железнодорожное сообщение появится в 2019 году. Он называет это еще одной возможностью "развиваться".

Что такое "Крымский (Керченский) мост" и почему он разрушается? Россия построила мост через Керченский пролив, он соединяет Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (оккупированный Крым). Протяженность сооружения составляет 19 километров. 15 мая 2018 года официально открыли мост, запустив движение по нему. У оккупантов часто возникают проблемы с мостом. Ранее он уже частично обвалился. В частности, на морском участке сооружения один из железнодорожных пролетов наклонился и упал в воду. Впоследствии, в МинВОТ обнародовали результаты космической съемки, которая показала, что Крымский мост постепенно смещается. Одни объекты проседают со скоростью до 89 миллиметров за год, другие – поднимаются со скоростью до 52 миллиметров в год. По словам экспертов, основной причиной быстрого разрушения моста является нарушение всех норм строительства, ведь строили его наспех и с нарушениями. Разрушение Крымского моста может стать катастрофой не только на уровне человеческих потерь, но и экологичной. Мост уже служит неестественной дамбой и вредит экосистеме. Его падение на уровне 35-метровой глубины вообще может перекрыть пролив.

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Фокус Фокус  ·  18.04.19, 23:52 В России анонсировали запуск пробного поезда по Керченскому мосту, который состоится августе-сентябре 2019 года. Об этом сообщил председатель российского правительства Крыма Михаил Селезнев, передает…
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