В РФ придумали ответ на санкции против «Северного потока – 2» (4 новости) «В России думают над вариантами ответа на американские санкции против Северного потока-2. Один из них - расширить список иностранцев, которым…»

Ззаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не будет спешить с ответными мерами в отношении США из-за санкций в отношении "Северного потока – 2", она будет реагировать "взвешенно".Россия может расширить список американцев, которым запрещен въезд в РФ, в качестве одной из ответных мер за санкции против "Северного потока 2". Об этом в интервью агентству "Интерфакс" заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Ограничения на въезд в Россию могут ввести против тех американских политиков, которые проявляли наибольшую активность в продвижении санкций против российского газопровода и других антироссийских инициатив, отметил чиновник.

Он добавил, что Россия не будет спешить с ответными мерами в отношении США.

Рябков считает, что американские власти в 2020 году продолжат расширять санкции против РФ. Он подчеркнул, что Москва будет реагировать на такие меры "взвешенно, без ущерба для себя, но так, чтобы с той стороны, что называется, почувствовали, что это не остается без реакции".

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"Северный поток 2" газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта €9,5 млрд, его пополам финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

В 2018 году Германия, Финляндия и Швеция разрешили прокладывать трубопровод через свою территорию, Дания оставалась последней страной, которая не разрешала. Из-за этого оператор проекта предложил проложить трубопровод в обход Дании. 30 октября 2019 года Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода "Северный поток 2", проходящего по континентальному шельфу Дании.

Вице-премьер России Дмитрий Козак 21 ноября заявлял, что "Северный поток 2" заработает в середине 2020 года.

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет страны на 2020 год. В него заложены санкции против российских газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток 2". В минфине США заявили, что санкции против "Турецкого потока" и "Северного потока 2" вступили в силу сразу же после подписания закона и компании, которые сознательно продали, арендовали или предоставили суда, занимающиеся прокладкой труб, должны немедленно остановить деятельность этих судов.

Трубоукладчик "Северного потока 2", швейцарская компания Allseas, после введения санкций приостановила работы.

Оператор "Северного потока 2" заявлял, что проложено уже более 2300 км почти из 2460 км, газопровод достроен на 93%.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что санкции США против компаний, связанных с "Северным потоком 2", могут отложить завершение его строительства на несколько месяцев