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В РФ заявили, что выплата 3 млрд долларов Украине – "капля в море"

В РФ заявили, что выплата 3 млрд долларов Украине – "капля в море" (3 новости)

«Вице-премьер России Дмитрий Козак говорит, что риски для РФ были более опасными нежели выплата Украине 3 миллиардов долларов»

“Предсказать, насколько кто выиграл не может ни Украина, ни мы. Однозначно можно сказать, что 2,9 млрд долларов, которые мы заплатим в исполнение уже вступившего в силу решения суда — это капля в море по сравнению с теми претензиями, потенциальными рисками, которые могли бы быть для России. Эти суммы были бы намного выше”, — сказал Козак.

Добавим, РФ и Украины в ходе обсуждения соглашения по транзиту газа не обсуждали привязку выплат долгов по решению Стокгольмского арбитража и “долг Януковича”, это разные долги. Об этом журналистам сообщил российский вице-премьер Дмитрий Козак.

Также, глава российской корпорации “Газпром” Алексей Миллер сообщил, что российская сторона готова подписать мировое соглашение с правительством Украины, которое урегулирует спорные вопросы и сообщил о вариантах поставок газа с другим ценообразованием.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Фокус Фокус  ·  25.12.19, 11:59 Вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что выплата Газпромом $2,9 млрд долга Нафтогазу в рамках решения Стокгольмского арбитража является "каплей в море". Об этом сообщает ТАСС. "Предсказать, насколько…
Телеграф Телеграф  ·  25.12.19, 13:00 Вице-премьер России Дмитрий Козак говорит, что риски для РФ были более опасными нежели выплата Украине 3 миллиардов долларов.
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