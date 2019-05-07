В России хотят упростить получение вида на жительство (6 новостей) «Ранее вид на жительство в РФ выдавали иностранцам на 5 лет»

Правительство Российской Федерации рассмотрит законопроекты, которые должны упростить получение разрешения на временное проживание и вида на жительство в РФ. Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"В повестке дня законопроекты, которые должны упростить въезд в нашу страну (в РФ - ред.) иностранных граждан. Речь идет о более удобном порядке предоставления разрешения на временное проживание и вида на жительство в России", - отметил Медведев.

Со его слов, срок рассмотрения заявлений на временное проживание и вида на жительство сокращается с 6 до 4 месяцев.

Кроме того, законопроектами предусматривается расширение категорий граждан, для которых будут действовать упрощения.

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В частности, что касается вида на жительство, законопроект предполагает расширение круга лиц, которые могут его получить без разрешения на временное проживание, пишет издание.

По словам Медведева, это люди, которые родились на территории РСФСР (Российской Советской Федеративной Социалистической Республики - ред.) и имели советское гражданство, а также те, кто был депортирован с территории Крымской АССР (Автономной Советской Социалистической Республики - ред.), и их родственники по прямой линии.

Кроме того, вид на жительство смогут получить рожденные в РФ дети, усыновленные иностранцами, высококвалифицированные специалисты и целый ряд других категорий. Также проектом закона вводится бессрочный вид на жительство. Сейчас срок составляет 5 лет, и по истечении срока документ необходимо продлевать, пишет издание.

Позже, 27 апреля, Путин заявил в Пекине, что Кремль рассматривает возможность выдачи российских паспортов по упрощенной процедуре всем украинцам.