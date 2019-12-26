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В России назвали вероятную дату нового обмена пленными между Киевом и боевиками ЛДНР

В России назвали вероятную дату нового обмена пленными между Киевом и боевиками ЛДНР (4 новости)

«Обмен пройдет на контрольном пункте пропуска Майорск в воскресенье, 29 декабря»

Украина и террористические формирования "Л/ДНР" договорились провести обмен пленными в формате "всех на всех" 29 декабря.

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Апостроф Апостроф  ·  26.12.19, 15:52 Обмен пленными между Украиной и пророссийскими боевиками ДНР и ЛНР может состояться 29 декабря.
АТН АТН  ·  26.12.19, 16:06 Украина согласовала с боевиками точную дату обмена военнопленных по формуле "всех установленных на всех установленных".
MIGnews MIGnews  ·  26.12.19, 17:47 Обмен пройдет на контрольном пункте пропуска "Майорск" в воскресенье, 29 декабря.
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