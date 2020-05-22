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Gazeta.ua Gazeta.ua · · Обновлено в 13:02
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В России – новый рекорд смертей от коронавируса

В России – новый рекорд смертей от коронавируса (9 новостей)

«Почти 8,9 тыс. новых случаев COVID-19 зафиксированы в РФ за сутки, рекордные 150 смертей»

Уже третьи сутки суточный прирост числа новых больных коронавирусом в России остается примерно на одном уровне.

Количество смертей в сутки - крупнейшее за весь период коронавирусной ситуации в России, сообщает оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусом.

8894 подтвержденных случая инфекции зарегистрировали в России за последние сутки. Накануне 21 мая в РФ было 8 тыс. 849 новых случаев, 20 мая - 8 тыс. 764 случая. Темп прироста в пятницу составил + 2,8%, этот показатель демонстрирует устойчивую тенденцию к снижению. Количество ассоциированных с Covid-19 летальных случаев в пятницу поставило абсолютный антирекорд - за сутки в России зарегистрировано 150 смертей, из них 73 в Москве.

До этого зарегистрировали 127 летальных случаев, а предыдущий антирекорд бил 20 мая. Тогда врачи не смогли спасти 135 человек. Всего в стране за весь период умерли 3 тыс. 249 человек.

Выздоровели в сутки 7 тыс. 144 человека, из них 2,9 тыс. в Москве. Всего в России за весь период вылечились почти 100 тыс. человек (99 тыс. 825).

Согласно последней информации, в стране с начала пандемии зарегистрировали 326 тыс. 448 случаев коронавирусной инфекции.

Россия по-прежнему остается на втором месте в мире, по данным американского Университета Джонса Хопкинса: на первом месте США (1,57 млн. больных), на третьем - Бразилия, которая стремительно догоняет Россию (310 тыс., прирост 18, 5 тыс.).

РФ включает в свою статистику оккупированний Крым.

По состоянию на утро 22 мая от коронавируса в мире умерли 332 925 человек. Выздоровели 1 948 739. Всего в мире 5 103 278 инфицированных, сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

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