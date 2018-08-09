В России определились с апелляцией Сущенко

Дату рассмотрения апелляции украинского журналиста Романа Сущенко на приговор российского суда Верховный суд РФ назначил через два дня после поступления материалов дела.Дело осужденного в России украинского журналиста Романа Сущенко Верховный суд РФ рассмотрит 12 сентября. Об этом в Twitter сообщил адвокат украинца Марк Фейгин.
"12 сентября 2018 года в 10.00 в Верховном суде РФ состоится рассмотрение апелляционной жалобы защиты на приговор по делу украинского журналиста Романа Сущенко", написал он.
Фейгин также разместил скриншот с расписанием дел на сайте суда. Там указано, что с датой апелляции определились 8 августа.
6 августа Фейгин сообщил, что материалы по делу украинца поступили в Верховный суд РФ. Он предполагал, что заседание назначат на сентябрь.
Корреспондент "Укринформа" Сущенко был задержан 30 сентября 2016 года в Москве. ФСБ назвала его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против него открыли уголовное дело по статье "шпионаж". Судебный процесс проходил в закрытом режиме.
Обвинение просило приговорить журналиста к 14 годам колонии. В последнем слове украинец сказал, что не признает себя виновным, и попросил суд вынести оправдательный приговор.
4 июня суд в Москве приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима.
5 июня адвокаты политзаключенного обжаловали приговор.
26 июля Фейгин заявил, что Сущенко надеется вернуться на родину в ходе обмена удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой.