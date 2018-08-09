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В России определились с апелляцией Сущенко

В России определились с апелляцией Сущенко (6 новостей)

«Начало заседания анонсируют на 10 часов»

Дату рассмотрения апелляции украинского журналиста Романа Сущенко на приговор российского суда Верховный суд РФ назначил через два дня после поступления материалов дела.Дело осужденного в России украинского журналиста Романа Сущенко Верховный суд РФ рассмотрит 12 сентября. Об этом в Twitter сообщил адвокат украинца Марк Фейгин.

"12 сентября 2018 года в 10.00 в Верховном суде РФ состоится рассмотрение апелляционной жалобы защиты на приговор по делу украинского журналиста Романа Сущенко", написал он.

Фейгин также разместил скриншот с расписанием дел на сайте суда. Там указано, что с датой апелляции определились 8 августа.

6 августа Фейгин сообщил, что материалы по делу украинца поступили в Верховный суд РФ. Он предполагал, что заседание назначат на сентябрь.

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Корреспондент "Укринформа" Сущенко был задержан 30 сентября 2016 года в Москве. ФСБ назвала его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против него открыли уголовное дело по статье "шпионаж". Судебный процесс проходил в закрытом режиме.

Обвинение просило приговорить журналиста к 14 годам колонии. В последнем слове украинец сказал, что не признает себя виновным, и попросил суд вынести оправдательный приговор.

4 июня суд в Москве приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима.

5 июня адвокаты политзаключенного обжаловали приговор.

26 июля Фейгин заявил, что Сущенко надеется вернуться на родину в ходе обмена удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой.

ФОТО К НОВОСТИ: «В России определились с апелляцией Сущенко»
Фото В России назвали дату рассмотрения апелляции по Сущенко
Фото В России определились с апелляцией Сущенко
Фото Верховный суд РФ рассмотрит апелляцию Сущенко 12 сентября
Фото Верховный суд России назначил дату заседания по делу Сущенко
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  09.08.18, 11:18 Верховный суд России назначил заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на приговор украинскому журналисту Роману Сущенко, осужденному за шпионаж.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  09.08.18, 11:40 Верховный суд России назначил заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на приговор украинскому журналисту Роману Сущенко, осужденному за шпионаж. Соответствующая информация размещена на сайте суда.…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  09.08.18, 11:40 Верховный суд России назначил заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на приговор украинскому журналисту Роману Сущенко, осужденному за шпионаж. Соответствующая информация размещена на сайте суда.…
Depo.ua Depo.ua  ·  09.08.18, 11:48 Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на сайт суда. Заседание назначили на 10:00.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ТСН ТСН  ·  09.08.18, 13:19 Начало заседания анонсируют на 10 часов.
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