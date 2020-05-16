В России открыли дело из-за фото фашистов в "бессмертном полку" (4 новости) «Во время трансляции фото погибших вдруг появились фото Гиммлера и Гитлера»

В России решили наказать тех, кто доставил фотографии нацистских преступников между фотографиями участников "Бессмертного полка". Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела против четырех россиян. Среди подозреваемых оказались также граждане Украины и Эстонии.

На сайте Следственного комитета России говорится, что все они причастны к реабилитации нацизма во время виртуальной ходы "Бессмертный полк – онлайн"

В Следственном комитете РФ сообщили, что у подозреваемых провели обыски и изъяли соответствующие материалы и компьютерную технику. Это дает основания полагать, что все лица были участниками одних сообществ в соцсетях.

Уголовные дела возбуждены против Даниила Симонова из Перми, Андрея Шабанова из Самары, Дениса Воронцова из Волгограда, а также Вячеслава Круглова из Ульяновска. Фигурантам грозит до трех лет лишения свободы.

"Среди причастных к реабилитации нацизма есть лица, которые размещали фотографии нацистских преступников с территории иностранных государств, в частности – Украины и Эстонии", – сообщает СК России.

Что известно о фото нацистов в акции "Бессмертный полк – онлайн"

Из-за пандемии коронавируса вместо ежегодного шествия ветеранов Второй мировой войны, акцию "Бессмертный полк" русские организовали онлайн. Любой мог скачать на сайте фото родственников-ветеранов, после чего их показывали в интернете, на телевидении и на медиаекранах в формате виртуальной ходы.

Среди фотографий организации, которой руководит Кремль, обнаружили фото нацистов, подписанные вымышленными именами. В частности, фото одного из лидеров Третьего рейха Генриха Гиммлера было подписано как "Алексеев Василий Михайлович".

Гиммлер-Алексеев на сайте "Бессмертного полка" / Скриншот

Также в рамках проекта "Имена героев" на сайте одного из челябинских ТРЦ показали черно-белую фотографию фюрера Адольфа Гитлера. Однако подписали его как героя войны Владимира Владимировича Сумина, и изобразили без усов.