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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 08:45
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В России перевернулся автобус с украинцами: 21 пострадавший - СМИ

В России перевернулся автобус с украинцами: 21 пострадавший - СМИ (7 новостей)

«В Кромском районе Орловской области столкнулись автобус Yutong и грузовой автомобиль «КамАЗ»»

В ночь на 30 апреля в Кромском районе Орловской области попал в аварию рейсовый автобус, в котором находились 54 украинца. Травмы получили 26 человек, сообщает ТАСС.

Отмечается, что ДТП произошло на 423-м км автодороги М-2 Крым. Автобус Yutong врезался в грузовик КамАЗ и слетел в кювет. Оба транспортных средства двигались в попутном направлении, когда произошло столкновение.

У большинства пострадавших порезы и ушибы. Сейчас в районной больнице находятся 12 человек. Водитель автобуса в тяжелом состоянии.

"Водитель был прооперирован. Он остается в больнице, в хирургическом отделении. Состояние у него тяжелое. Много крови потерял. У него ампутация ноги", – рассказал собеседник агентства.

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Водителя и еще двух женщин могут направить для дальнейшего лечения в в Орловскую областную клиническую больницу.

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А в марте нынешнего года в аварии под Москвой пострадали четыре гражданина Украины. Тогда столкнулись автобус и грузовик.

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Обновлено в 08:45 Грузовой автомобиль "КамАЗ" и рейсовый автобус Yutong столкнулись на автодороге М-2 "Крым" в Кромском районе Орловской области, пострадали 26 человек.

ФОТО К НОВОСТИ: «В России перевернулся автобус с украинцами: 21 пострадавший - СМИ»
Фото ДТП в России: пострадали 26 украинцев
Фото В России 26 украинцев пострадали в ДТП
Фото В России в результате ДТП перевернулся автобус, пострадал 21 украинец
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Факты Факты  ·  30.04.19, 05:25 В Кромском районе Орловской области столкнулись автобус Yutong и грузовой автомобиль «КамАЗ»
Фокус Фокус  ·  30.04.19, 06:43 Авария произошла на 423-м км автодороги М-2 "Крым", в Кромском районе Орловской области. Рейсовый автобус врезался в грузовик "КамАЗ" и слетел в кювет. Травмы получили 26 человек. Об этом пишет ТАСС.…
Украинская правда Украинская правда  ·  30.04.19, 06:52 В Орловской области РФ столкнулись "КамАЗ" и пассажирский автобус Yutong, в котором находились 54 пассажира. В результате столкновения автобус перевернулся в кювет, пострадал 21 человек.
Гордон Гордон  ·  30.04.19, 07:44 Один из украинцев, который пострадал в результате аварии в Орловской области РФ, находится в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней тяжести, рассказали в Кромской центральной районной…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  30.04.19, 08:45 Грузовой автомобиль "КамАЗ" и рейсовый автобус Yutong столкнулись на автодороге М-2 "Крым" в Кромском районе Орловской области, пострадали 26 человек.
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