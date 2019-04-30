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В России перевернулся автобус с украинцами: 21 пострадавший - СМИ (7 новостей) «В Кромском районе Орловской области столкнулись автобус Yutong и грузовой автомобиль «КамАЗ»»

В ночь на 30 апреля в Кромском районе Орловской области попал в аварию рейсовый автобус, в котором находились 54 украинца. Травмы получили 26 человек, сообщает ТАСС.

Отмечается, что ДТП произошло на 423-м км автодороги М-2 Крым. Автобус Yutong врезался в грузовик КамАЗ и слетел в кювет. Оба транспортных средства двигались в попутном направлении, когда произошло столкновение.

У большинства пострадавших порезы и ушибы. Сейчас в районной больнице находятся 12 человек. Водитель автобуса в тяжелом состоянии.

"Водитель был прооперирован. Он остается в больнице, в хирургическом отделении. Состояние у него тяжелое. Много крови потерял. У него ампутация ноги", – рассказал собеседник агентства.

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Водителя и еще двух женщин могут направить для дальнейшего лечения в в Орловскую областную клиническую больницу.

Cмотрите фотогалерею: В России 26 украинцев пострадали в ДТП

А в марте нынешнего года в аварии под Москвой пострадали четыре гражданина Украины. Тогда столкнулись автобус и грузовик.

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Обновлено в 08:45 Грузовой автомобиль "КамАЗ" и рейсовый автобус Yutong столкнулись на автодороге М-2 "Крым" в Кромском районе Орловской области, пострадали 26 человек.