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В России пообещали ответ на санкции США против “Северного Потока-2”

В России пообещали ответ на санкции США против “Северного Потока-2” (4 новости)

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Российское судно «Фортуна», находящееся поблизости от места строительства датского участка газопровода «Северный поток — 2», не сможет завершить укладку труб, так как не соответствует техническим требованиям, выдвигаемым Копенгагеном. С таким утверждением выступило в субботу американское агентство S&P Global Platts Analytics. Базирующаяся в Швейцарии компания Allseas уведомила в субботу о приостановке работ по укладке труб для «Северного потока — 2» на фоне решения США о санкциях против строящихся российских газопроводов. В этой ситуации Россия «вынуждена будет искать альтернативные суда и подрядчиков для завершения участка в водах Дании», отмечает S&P Global Platts Analytics. По его оценке, наиболее вероятным претендентом на завершение работ на данном участке могла бы стать трубоукладочная баржа «Фортуна» российского АО «МРТС». Согласно данным сервиса Marinetraffic, судно находится в порту Мукран на севере Германии — в пределах 60 морских миль от места приостановки работ по прокладке трубопровода. Однако, по данным агентства, оно не сможет вести работу в территориальных водах страны, так как не оснащено системой динамического позиционирования, которая в автоматическом режиме позволяет удерживаться в заданной позиции с помощью двигателей и подруливающих устройств. «Фортуна», согласно информации на сайте АО «МРТС», является якорной баржей с 12-точечной системой позиционирования. К тому же, по оценке S&P Global Platts Analytics, оснащение судна не позволяет ему прокладывать на глубине трубы со скоростью более 1 км в день. Еще одним претендентом на завершение работ на датском участке газопровода могло бы стать трубоукладочное судно «Академик Черский», находящееся в эксплуатационном управлении ООО «Газпром флот» и оснащенное системой динамического позиционирования. Однако, согласно сервису Marinetraffic, оно в данный момент находится в порту Находки. По оценке американского агентства, судно сможет прибыть к месту проведения работ лишь через два месяца.

Обновлено в 17:38

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